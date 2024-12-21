Jose Mourinho ameliyat nedeniyle İstanbul'dan ayrıldı!

21 Aralık 2024 17:50 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 17:56

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho sağlık problemleri nedeniyle yurt dışında ameliyat olacak.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından takımda geleceği tartışma konusu oldu. Mourinho'nun sağlık sebebiyle yurt dışına çıkacağı öğrenildi. Bu arayı tecrübeli çalıştırıcı, takıma 1 hafta izin vererek takımın moral bulmasını istedi. Yabancı futbolcuların bir kısmı İstanbul'dan ayrıldı.

Sports Digitale'in haberine göre; Portekizli teknik adam yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurt dışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrıldı.

1 haftalık iznin ardından Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak.