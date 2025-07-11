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 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho biletini kesmişti: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho tarafından bileti kesilen Miha Zajc için transfer zamanı geldi. Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlamalarında düşünülmeyen Miha Zajc, an itibarıyla yurt dışına transfer olmaya hazırlanıyor.

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Jose Mourinho biletini kesmişti: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 21:56

'de 'nun 'gönderilecekler' listesinde yer alan , resmen takımdan ayrılıyor. Fenerbahçe formasıyla bekleneni veremeyen Miha Zajc, Hırvatistan basınına göre kariyerine ile devam edecek.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'NUN İSTEĞİYLE MIHA ZAJC VEDASI

Fenerbahçe'nin uzun zamandır göndermek istediği ama bir şekilde sürecin ilerlemediği Miha Zajc, son olarak kiralık şekilde 'da forma giymişti. Esasen ise Fenerbahçe ile olan kontratının son yılına giren Miha Zajc, an itibarıyla Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile anlaştı ve kulüpler arasındaki sürecin çözülmesini beklemeye başladı. Son olarak da Jose Mourinho, Miha Zajc için yaz kampına katılmasında bile tereddüt göstermiş ve temposunun Fenerbahçe'de oynamak için yeterli olmayacağını yönetime iletmişti.

Jose Mourinho biletini kesmişti: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor!

FENERBAHÇE'DEN AYRILIĞA HAZIRLANAN MIHA ZAJC'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'den Toulouse'a kiralanan Miha Zajc, geçen sezon Fransız ekibiyle 22 maça çıkmış ve sadece 461 dakika süre bulmuştu.

Jose Mourinho biletini kesmişti: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE MIHA ZAJC İLE NEDEN SÖZLEŞME UZATMIŞTI?
İsmail Kartal'ın olumlu raporuyla birlikte sarı lacivertli ekipte Miha Zajc ile devam kararı alınmıştı.
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#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
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