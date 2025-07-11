Jose Mourinho biletini kesmişti: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 'gönderilecekler' listesinde yer alan Miha Zajc, resmen takımdan ayrılıyor. Fenerbahçe formasıyla bekleneni veremeyen Miha Zajc, Hırvatistan basınına göre kariyerine Dinamo Zagreb ile devam edecek.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'NUN İSTEĞİYLE MIHA ZAJC VEDASI

Fenerbahçe'nin uzun zamandır göndermek istediği ama bir şekilde sürecin ilerlemediği Miha Zajc, son olarak kiralık şekilde Toulouse'da forma giymişti. Esasen ise Fenerbahçe ile olan kontratının son yılına giren Miha Zajc, an itibarıyla Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile anlaştı ve kulüpler arasındaki sürecin çözülmesini beklemeye başladı. Son olarak da Jose Mourinho, Miha Zajc için yaz kampına katılmasında bile tereddüt göstermiş ve temposunun Fenerbahçe'de oynamak için yeterli olmayacağını yönetime iletmişti.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIĞA HAZIRLANAN MIHA ZAJC'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'den Toulouse'a kiralanan Miha Zajc, geçen sezon Fransız ekibiyle 22 maça çıkmış ve sadece 461 dakika süre bulmuştu.