Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo için harekete geçti!

22 Kasım 2024 21:21 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 21:38

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, vatandaşı ve Real Madrid'ten eski öğrencisi olan Cristiano Ronaldo ile görüştü. Suudi Arabistan takımı Al-Nassr forması giyen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun adı son günlerde sarı-lacivertli kulüple anılmaya başlandı.

10 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek için takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho​'yu geçiren Başkan Ali Koç, Ocak ayında yüzyılın transferini yapmaya hazırlanıyor. Son günlerde Anderson Talisca​ ismine kitlenen sarı-lacivertli taraftara bir müjdeli haber Jose Mourinho'dan gelmek üzere. Mourinho, Real Madrid'ten eski öğrencisi olan Cristiano Ronaldo​'nun durumunu telefondan arayarak bire bir sordu.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan ve lider Galatasaray​'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe​'de Ocak ayı için transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.

Sarı-lacivertliler Anderson Talisca ismini sıklıkla duysa da, çok konuşulacak bir isim daha gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'de asıl büyük hedefin ise Cristiano Ronaldo olduğu iddia edildi.

MOURİNHO DEVREDE

İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi son günlerde Arabistan takımı Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Portekizli süperstar hakkında temaslara başlarken, Jose Mourinho eski öğrencisini bizzat telefonla arayıp durumunu sorduğu öğrenldi.

Jose Mourinho, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cristiano Ronaldo'ya:

"Orada mutlu musun? Ayrılırsan Fenerbahçe'ye katılmak ister misin?"

MENAJERİYLE İRTİBATA GEÇİLDİ

Yaşanan bu gelişmelerden sonra, Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki golcü için Mario Branco'nun da oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu aktarıldı.

AL NASSR KARNESİ

Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da forma giyen Portekizli golcü Cristiano Ronaldo 85 maçta forma giyerken 74 gol kaydetti. Attığı gollerin yanı sıra 18 asist yaptı.