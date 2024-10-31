Jose Mourinho devre arası için bileti kesti! Samet Akaydin Fenerbahçe'den ayrılıyor

31 Ekim 2024 20:11 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 20:21

Fenerbahçe iç transferde önemli adımlar atmaya hazırlanırken teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatları doğrultusunda Samet Akaydın kadro planlamasında gözden çıkarıldı. Taraftarlar eleştirilerinin hedefinde olan Samet Akaydin, Mourinho'nun stoper seçenekleri arasında yer almazken, deneyimli oyuncunun devre arasında sarı-lacivertli ekipten ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe​, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandırırken iç transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Samet Akaydin’in sarı-lacivertli ekipteki geleceği hakkında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SAMSUNSPOR​ MAÇINDA GÖZE BATMIŞTI!

Bu sezon yalnızca Samsunspor karşılaşmasında 14 dakikalık bir süreyle oyuna dahil olan ve yaptığı basit hatalar nedeniyle taraftarın tepkisini çeken Akaydin’in durumu, teknik direktör Jose Mourinho’nun da gözünden kaçmadı.

JOSE MOURİNHO​ KARARI VERDİ!

Mourinho, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Djiku gibi yıldızların olduğu savunma hattında Akaydin’i yeterli bulmayarak, yolları ayırma kararı aldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON FATİH TERİM'LE ÇALIŞMIŞTI!

Geçtiğimiz sezon Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos’ta kiralık olarak forma giyen ve sezon başında gelen transfer tekliflerine rağmen Fenerbahçe’de kalmayı tercih eden Akaydin’in, Süper Lig’den de taliplerinin olduğu öğrenildi.