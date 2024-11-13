Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Efsane futbolcudan bomba iddia! Gidebileceği 2 takımı açıkladı

13 Kasım 2024 11:08 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:31

Türk futbolunda tartışılmaya başlanan Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho birçok takımla anılmaya başlandı. Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Mourinho için İngilizlerin efsane futbolcusu Alan Shearer bomba açıklamalarda bulundu. Alan Shearer, Mourinho'nun gidebileceği iki takımı açıkladı.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Osimhen açıklaması! Transfer için harekete geçildiği iddia edilmişti

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Osimhen açıklaması! Transfer için harekete geçildiği iddia edilmişti

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Türk futbolu hakkındaki ‘yapı’ açıklaması sonrası İngiltere’de manşetlerden düşmüyor. Son dönemlerde inişli çıkışlı performansıyla tartışılan Mourinho’nun gideceği yönünde iddialar ortaya atılmaya başladı.

MOURİNHO TARTIŞILIYOR

Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda topladığı 26 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı 5 puanla ise 21.sırada yer alıyor. Alınan tartışmalı sonuçlar ve oynanan oyun sonrası teknik direktör Jose Mourinho, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

PREMİER LİG İDDİASI

61 yaşındaki teknik adamın, yeniden Premier Lig'e döneceği öne sürülmüş ve geçtiğimiz haftalarda İngiliz basınına konuşan Mourinho da bir gün mutlaka Premier Lig'e döneceğini ifade etmişti.

ALAN SHEARER İKİ TAKIMI AÇIKLADI

Jose Mourinho için son iddia İngilizlerin efsane futbolcusu Alan Shearer'dan geldi. İngiliz basınına konuşan Shearer, Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılması halinde gidebileceği iki takımı açıkladı.

Efsane isim, "Mourinho yakın zamanda Roma'yı çalıştırıyordu ve Roma'nın sahipleri Everton'ı satın almaya yakın. Kazandığı başarılardan dolayı Premier Lig'deki herhangi bir takım onunla ilgilenebilir. Gördüklerini olduğu gibi söylemekten ve kaos çıkarmaktan korkmuyor. Mourinho'yu 1 sene içinde Premier Lig'de görürsek şaşırmam. Newcastle'da her zaman övgüyle bahsettiğini biliyoruz ve bu bağ Sir Bobby Robson ile olan bağlantısından kaynaklanıyor. "Bu bağlantı sayesinde stadyumu, atmosferi ve taraftarları her zaman övdü" ifadelerini kullandı.

THE GUARDIAN DA YAZDI

İngiliz gazetesi The Guardian da AZ Alkmaar ile oynanan maç sonrası Portekizli teknik adamın İngiltere Premier Lig'e döneceğini öne sürmüştü. Haberde Mourinho'nun Newcastle United'da Eddie Howe'un yerine geçmek istediği iddia edilmişti.

Eski İtalyan futbolcu Antonio Di Gennaro ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında çok çarpıcı söylemlerde bulundu ve bir takıma önderdi.

ANAHTAR MOURINHO

Tutto Mercato'ya konuşan Gennaro; Roma'daki kötü gidişatı durdurabilecek tek ismin Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho olduğunu öne sürdü.