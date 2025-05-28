Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Jose Mourinho için dev talip! Fenerbahçe’nin hocasını resmen istediler

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho eleştirilerin hedefinde. Mourinho'nun gidip gitmeyeceği merak edilirken ciddi bir talip ortaya girdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jose Mourinho için dev talip! Fenerbahçe’nin hocasını resmen istediler
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 10:25

Süper Lig'in 37.haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'a 4-2 yenildi, teknik direktör Jose Mourinho topa tutuldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Önümüzdeki sezon burada olacak mısınız?' diye soruyorsanız size başkanımızın birkaç hafta önce televizyonda yaptığı röportajı gösteririm. O röportajda kendisi kalmamı istiyor. Kendisi bana güveniyor. Bu kamuoyunda bilinen bilgi. Kendisi bu konuda gayet netti. Eğer durumda değişiklik varsa bu konu hakkında bana bir şey söylenmedi. Televizyonda söylediği şeyleri görüşmemizde bana da söyledi." dedi.

Jose Mourinho için dev talip! Fenerbahçe’nin hocasını resmen istediler

PORTEKİZ'DE ÖNE ÇIKAN İSİM MOURINHO

Fenerbahçe’de tartışmalar devam ederken Portekiz 3 Mayıs’ta Jose Mourinho ile ilgili planını duyurmuştu. Portekiz Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Roberto Martinez'in performansından memnun olmayan federasyon, tecrübeli bir isimle atağa kalkmak istiyor. Bu doğrultuda en güçlü aday olarak Portekiz'in yetiştirdiği en önemli futbol adamlarından biri olan Jose Mourinho öne çıkıyor.

PROENCA, MOURINHO'YU İSTİYOR

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın yıllardır kurduğu en büyük hayalin, bir gün Mourinho ile çalışmak olduğu biliniyor.

Jose Mourinho için dev talip! Fenerbahçe’nin hocasını resmen istediler

EYLÜL AYINDA DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI VAR

Suudi Arabistan'dan da ciddi teklifler alan tecrübeli çalıştırıcı için, Portekiz Futbol Federasyonu'nun önerdiği yıllık maaş 4-5 milyon Euro seviyelerinde. Sarı-lacivertli kulüpte yıllık 10.5 milyon Euro kazanan hocanın nasıl bir karar vereceği konusunda bekleyiş sürüyor.

4 HAZİRAN'DA RAKİP ALMANYA

Portekiz Milli Takımı yakın gelecekte Uluslar Ligi yarı finalinde 4 Haziran'da Almanya ile karşı karşıya gelecek. Portekiz, Eylül ayında ise Dünya Kupası grup elemelerinde Ermenistan ve Macaristan maçlarına çıkacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya resmen veda: "Avrupa'da takım çalıştıramaz!"
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay sözler: "Kaybedecekleri belliydi"
ETİKETLER
#çözün
#Fenerbahçe
#telefon
#Ülkeler Birliği
#süper lig
#jose mourinho
#hatayspor
#Portekiz milli takımı
#Roberto Martinez
#Pedro Proença
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.