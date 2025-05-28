Jose Mourinho için dev talip! Fenerbahçe’nin hocasını resmen istediler

Süper Lig'in 37.haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'a 4-2 yenildi, teknik direktör Jose Mourinho topa tutuldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Önümüzdeki sezon burada olacak mısınız?' diye soruyorsanız size başkanımızın birkaç hafta önce televizyonda yaptığı röportajı gösteririm. O röportajda kendisi kalmamı istiyor. Kendisi bana güveniyor. Bu kamuoyunda bilinen bilgi. Kendisi bu konuda gayet netti. Eğer durumda değişiklik varsa bu konu hakkında bana bir şey söylenmedi. Televizyonda söylediği şeyleri görüşmemizde bana da söyledi." dedi.

PORTEKİZ'DE ÖNE ÇIKAN İSİM MOURINHO

Fenerbahçe’de tartışmalar devam ederken Portekiz 3 Mayıs’ta Jose Mourinho ile ilgili planını duyurmuştu. Portekiz Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Roberto Martinez'in performansından memnun olmayan federasyon, tecrübeli bir isimle atağa kalkmak istiyor. Bu doğrultuda en güçlü aday olarak Portekiz'in yetiştirdiği en önemli futbol adamlarından biri olan Jose Mourinho öne çıkıyor.

PROENCA, MOURINHO'YU İSTİYOR

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın yıllardır kurduğu en büyük hayalin, bir gün Mourinho ile çalışmak olduğu biliniyor.

EYLÜL AYINDA DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI VAR

Suudi Arabistan'dan da ciddi teklifler alan tecrübeli çalıştırıcı için, Portekiz Futbol Federasyonu'nun önerdiği yıllık maaş 4-5 milyon Euro seviyelerinde. Sarı-lacivertli kulüpte yıllık 10.5 milyon Euro kazanan hocanın nasıl bir karar vereceği konusunda bekleyiş sürüyor.



4 HAZİRAN'DA RAKİP ALMANYA

Portekiz Milli Takımı yakın gelecekte Uluslar Ligi yarı finalinde 4 Haziran'da Almanya ile karşı karşıya gelecek. Portekiz, Eylül ayında ise Dünya Kupası grup elemelerinde Ermenistan ve Macaristan maçlarına çıkacak.

