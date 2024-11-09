Jose Mourinho için İngilizlerden sürpriz iddia! Gideceği takımı duyurdular

09 Kasım 2024 11:33 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 11:33

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar yenilgisi sonrası tartışılmaya başladı. Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyan Mourinho için İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü teknik adamın gideceği takımı açıkladılar.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho maç sonrası tekrar tartışılmaya başladı. Mourinho’nun Trabzonspor maçından sonra Türk futbolu hakkındaki açıklamaları da gündemdeki yerini koruyor.

Dünyaca ünlü teknik direktör İngiliz medyasının manşetlerini süslerken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli çalıştırıcının Türkiye’de tartışma çıkaran açıklamaları ve Avrupa Ligi’ndeki yenilgisi sonrası başka takıma gideceği öne sürüldü.

İngiliz medyasında yer alan bir haberde, Mourinho'nun Türkiye’de mutsuz olduğu ve Premier Lig'e dönebileceği ifade edilirken, teknik direktörlüğüne sıcak baktığı kulübün adına da yer verildi.

JOSE MOURINHO İÇİN NEWCASTLE İDDİASI

Portekizli çalıştırıcı hakkındaki haber, "Jose Mourinho, Eddie Howe ayrılırsa Newcastle United'ın teknik direktörlüğünü üstlenmek istiyor" başlığıyla yayınlandı. Portekizli hocanın yazın Fenerbahçe'de göreve başlamasına rağmen potansiyel fırsatları göz önünde tuttuğu aktarıldı. Haberde, tecrübeli teknik adamın Newcastle United'daki gelişmelerden haberdar olmak için aracılarla iletişimini koparmadığı da iddia edildi.

Mourinho'nun, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Newcastle Başkanı Yasir al-Rumayyan ile mart ayında bir toplantıda bir araya geldiği ve devamında söz konusu bağlantıyı sürdürdüğü söylendi. Newcastle United'ı çalıştıran Eddie Howe'un yeri, Suudi sahiplerinin kulübü Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemesi nedeniyle garanti görülmüyor.

AYRILIK ŞU AN İÇİN UZAK

Haberde, geçen hafta Arsenal'i yenmeden önce Newcastle United'ın 5 maçlık 3 puan özlemine dikkat çekilirken, Howe'un Avrupa kupaları için takımını yarışta tutması ve yakın zamanda bir ayrılık yaşanmaması bekleniyor.