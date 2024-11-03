Jose Mourinho iddialı konuştu! 'Maçın adamı hakem Atilla Karaoğlan'

03 Kasım 2024 21:54 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 21:58

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, son saniyede Amrabat'ın attığı golle galip geldiği Trabzonspor maçından sonra iddialı açıklamalar yaptı. VAR Hakemi Atilla Karaoğlan'a yüklenen Mourinho, "Hakem kahve mi içiyordu" diyerek tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında karşılaştığı Trabzonspor maçında 90+11. dakikada Amrabat'ın golüyle 3-2 kazanmıştı.

Sarı-lacivertli takımın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho maç sonu sert açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN ADAMI ATİLLA KARAOĞLAN"

Jose Mourinho maçın sonu açıklamasında; "Maçın adamı Atilla Karaoğlan'dı. Görünmeyen adam. Sahadaki hakem sadece bir çocuk. Atilla Karaoğlan ise maçın adamı. Onu bir daha bizim maçlarımızda görmek istemiyoruz. VAR olarak da istemiyoruz. Sahada da istemiyoruz. Ben buraya gelmeden önce bir sürü şey söylenmişti bana ve ben buna inanmamıştım. Daha da kötüymüş." ifadelerini kullandı.

"HAKEM KAHVE Mİ İÇİYORDU?"

Jose Mourinho sözlerinin devamında; "Sistem daha da güçlü üzerimize gelirse, sözlerim uçar kaybolur. Bright'a yapılan hareket mesela. VAR hakemi o sırada kahve mi içiyordu? Görmedi mi? Ya da bizim lehimize penaltı vermesi gereken pozisyonda çay mı içiyordu? O yüzden mi görmedi? Ben buralı değilim. Siz Türklerin bunları konuşması gerekiyor. Ben değil. Yıllarca olan haksızlıkları sizin konuşmanız gerekiyor. Biz temiziz." ifadelerini kullandı.

"TAMAMINI ANLATSALAR GELMEZDİM"

Mourinho açıklamaların devamında ise; "Karşımızda iyi bir takım vardı ve iyi mücadele ettiler ancak biz sisteme karşı oynuyoruz. Bunları söylerken tüm Fenerbahçe taraftarı adına konuşuyorum. Bu yüzden coşkulu bir kutlama yaptık. Bana gelmeden önce hikayenin yarısını anlatmışlar. Tamamını anlatsalardı, gelmezdim." dedi.