Jose Mourinho istedi, Tadic devreye girdi! Al-Hilal'in yıldızı için transfer hamlesi

Fenerbahçe iddialı kadro kurma çalışmalarını sürdürürken Al-Hilal'de forma giyen Sırp yıldızı radarına aldı. Jose Mourinho orta sahaya takviye için transferin olmasını çok istiyor. Transfer için takımdan ayrılan Dusan Tadic'in devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Gelecek sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe güçlü kadro kurma çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de forma giyen Sırp yıldız Sergej Milinkovic-Savic'in peşine düştü. 30 yaşındaki yıldız futbolcunun da Avrupa'ya dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

1.92 boyundaki tecrübeli orta saha, senelik 10 milyon Euro maaş talep ediyor. Yönetim, bonservis bedelini taksitler halinde ödeyerek transferi toplam 10 milyon Euro'ya tamamlama planı yapıyor.

TADIC, MİLLİ TAKIM ARKADAŞI İÇİN DEVREYE GİRDİ

Bu transferde milli takımdan arkadaşı olan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic ile temasa geçen Milinkovic- Savic'in, kulüp ve şehir hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.

JOSE MOURİNHO ALINMASINI ÇOK İSTİYOR

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılan Sırp oyuncunun da vatandaşına olumlu referanslar verdiği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun, İstanbul'dan ve Fenerbahçe'den övgüyle bahsederek, "Türkiye'nin en büyük kulübü. Muhteşem bir atmosfer var. Mutlaka gitmelisin" dediği kaydedildi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Sırp oyuncunun transferini çok istediği ifade edildi. Portekizli hoca, Milinkovic-Savic'i Tottenham'ı çalıştırırken de istemiş ancak Lazio o dönem oyuncuyu vermemişti. Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri ile ilgilenen Al-Hilal'in, Savic transferinde kolaylık sağlayabileceğini düşünüyor.

ABD'DE İKİ MAÇTA OYNADI

Al-Hilal ile ABD'de devam eden FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösteren Sergej Milinkovic- Savic, forma giydiği iki maçta 180 dakika görev yaptı, skor katkısı sağlayamadı.

40 MİLYON EURO'YA ARABİSTAN'A TRANSFER OLDU

Orta sahada oynayan Sergej Milinkovic-Savic, hem ofans hem de defansta teknik direktörlerin elini rahatlatan bir oyuncu. 2023 yazında 40 milyon Euro'ya Lazio'dan Suudi ekibi Al-Hilal'e transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, burada toplamda 93 karşılaşmada görev yapıp 29 gol, 25 asist kaydetti. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon 49 mücadelede 4123 dakika forma giyip 17 gol, 8 asistlik performans sergiledi.



Sırbistan Milli Takımı'nda 54 kez görev alan ve 9 defa ağları havalandıran Milinkovic-Savic'in güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor. Lazio ile 1 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazanan başarılı orta saha, Vojvodina ile 1 Sırbistan Kupası kazandı. Al-Hilal'de ise 1 Suudi Pro Lig, 1 Suudi Arabistan Kupası ve iki kez de Suudi Arabistan Süper Kupası kaldırdı.