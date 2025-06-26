Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Jose Mourinho istedi, Tadic devreye girdi! Al-Hilal'in yıldızı için transfer hamlesi

Fenerbahçe iddialı kadro kurma çalışmalarını sürdürürken Al-Hilal'de forma giyen Sırp yıldızı radarına aldı. Jose Mourinho orta sahaya takviye için transferin olmasını çok istiyor. Transfer için takımdan ayrılan Dusan Tadic'in devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jose Mourinho istedi, Tadic devreye girdi! Al-Hilal'in yıldızı için transfer hamlesi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 10:42

Gelecek sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe güçlü kadro kurma çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de forma giyen Sırp yıldız Sergej Milinkovic-Savic'in peşine düştü. 30 yaşındaki yıldız futbolcunun da Avrupa'ya dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

Jose Mourinho istedi, Tadic devreye girdi! Al-Hilal'in yıldızı için transfer hamlesi

1.92 boyundaki tecrübeli orta saha, senelik 10 milyon Euro maaş talep ediyor. Yönetim, bonservis bedelini taksitler halinde ödeyerek transferi toplam 10 milyon Euro'ya tamamlama planı yapıyor.

TADIC, MİLLİ TAKIM ARKADAŞI İÇİN DEVREYE GİRDİ

Bu transferde milli takımdan arkadaşı olan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic ile temasa geçen Milinkovic- Savic'in, kulüp ve şehir hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.

Jose Mourinho istedi, Tadic devreye girdi! Al-Hilal'in yıldızı için transfer hamlesi

JOSE MOURİNHO ALINMASINI ÇOK İSTİYOR

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılan Sırp oyuncunun da vatandaşına olumlu referanslar verdiği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun, İstanbul'dan ve Fenerbahçe'den övgüyle bahsederek, "Türkiye'nin en büyük kulübü. Muhteşem bir atmosfer var. Mutlaka gitmelisin" dediği kaydedildi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Sırp oyuncunun transferini çok istediği ifade edildi. Portekizli hoca, Milinkovic-Savic'i Tottenham'ı çalıştırırken de istemiş ancak Lazio o dönem oyuncuyu vermemişti. Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri ile ilgilenen Al-Hilal'in, Savic transferinde kolaylık sağlayabileceğini düşünüyor.

ABD'DE İKİ MAÇTA OYNADI

Al-Hilal ile ABD'de devam eden FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösteren Sergej Milinkovic- Savic, forma giydiği iki maçta 180 dakika görev yaptı, skor katkısı sağlayamadı.

Jose Mourinho istedi, Tadic devreye girdi! Al-Hilal'in yıldızı için transfer hamlesi

40 MİLYON EURO'YA ARABİSTAN'A TRANSFER OLDU

Orta sahada oynayan Sergej Milinkovic-Savic, hem ofans hem de defansta teknik direktörlerin elini rahatlatan bir oyuncu. 2023 yazında 40 milyon Euro'ya Lazio'dan Suudi ekibi Al-Hilal'e transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, burada toplamda 93 karşılaşmada görev yapıp 29 gol, 25 asist kaydetti. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon 49 mücadelede 4123 dakika forma giyip 17 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Sırbistan Milli Takımı'nda 54 kez görev alan ve 9 defa ağları havalandıran Milinkovic-Savic'in güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor. Lazio ile 1 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazanan başarılı orta saha, Vojvodina ile 1 Sırbistan Kupası kazandı. Al-Hilal'de ise 1 Suudi Pro Lig, 1 Suudi Arabistan Kupası ve iki kez de Suudi Arabistan Süper Kupası kaldırdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş transfer! Şampiyonluk sonrası resmen bitti
Real Madrid'in yıldızı Süper Lig yolunda
ETİKETLER
#transfer
#çözün
#Fenerbahçe
#telefon
#Ülkeler Birliği
#jose mourinho
#al-hilal
#Sergej Milinkovic-savic
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.