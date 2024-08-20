Jose Mourinho olası Ferdi Kadıoğlu ayrılığı sonrası ilk isteği belli oldu!
Fenerbahçe'nin genç yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli takımdan Brighton'a transfer olması beklenirken anlaşmada son pürüzler giderildi. Ferdi'nin gidişine kesin gözüyle bakan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, ayrılık sonrası ilk isteğini de belirledi.
Fenerbahçe'nin başarılı genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu transfer döneminde adı sıklıkla İngiliz kulübü Brighton ile anlaşmaya yakın. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sözleşme süresi ve yıllık maaş konusunda Brighton ile anlaşmaya varan Ferdi, Fenerbahçe'nin onayını bekliyor.
35 MİLYONLUK REKOR TALEP
Fenerbahçe'nin Ferdi transferi için Brighton kulübünden talep ettiği bonservis de belli oldu. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, Fenerbahçe Kadıoğlu için İngiliz kulübüne 35 milyon Euro civarında teklifte bulundu.
MOURINHO'NUN İSTEĞİ BELLİ OLDU!
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun olası ayrılık ihtimaline karşın yönetime stoper istediğini iletti. Mourinho, Kadıoğlu'nun takımdan ayrılması durumunda sol beki Oosterwolde'ye teslim edecek.
SEZON KARNESİ
Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımda çıktığı 51 maçta 3 gol atarken 5 asistlik performans göstermişti.