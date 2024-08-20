Jose Mourinho olası Ferdi Kadıoğlu ayrılığı sonrası ilk isteği belli oldu!

20 Ağustos 2024 23:24 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 23:50

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu: Fred ve Ferdi Kadıoğlu kafilede yer aldı

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu: Fred ve Ferdi Kadıoğlu kafilede yer aldı

Fenerbahçe'nin başarılı genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu transfer döneminde adı sıklıkla İngiliz kulübü Brighton ile anlaşmaya yakın. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sözleşme süresi ve yıllık maaş konusunda Brighton ile anlaşmaya varan Ferdi, Fenerbahçe'nin onayını bekliyor.

35 MİLYONLUK REKOR TALEP

Fenerbahçe'nin Ferdi transferi için Brighton kulübünden talep ettiği bonservis de belli oldu. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, Fenerbahçe Kadıoğlu için İngiliz kulübüne 35 milyon Euro civarında teklifte bulundu.

MOURINHO'NUN İSTEĞİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun olası ayrılık ihtimaline karşın yönetime stoper istediğini iletti. Mourinho, Kadıoğlu'nun takımdan ayrılması durumunda sol beki Oosterwolde'ye teslim edecek.

SEZON KARNESİ

Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımda çıktığı 51 maçta 3 gol atarken 5 asistlik performans göstermişti.