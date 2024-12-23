Jose Mourinho safra kesesi operasyonu geçirdi!

23 Aralık 2024 18:10 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 18:25

Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ülkesinde safra kesesi operasyonu geçirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe​ Kulübü, takımın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho​'nun ülkesinde başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirdiğini açıkladı. Mourinho'nun sağlık​ durumun gayet iyi olduğu ifade edilirken geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz’de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."