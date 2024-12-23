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Jose Mourinho safra kesesi operasyonu geçirdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Aralık 2024 18:10 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 18:25
Jose Mourinho safra kesesi operasyonu geçirdi!

Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ülkesinde safra kesesi operasyonu geçirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe​ Kulübü, takımın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho​'nun ülkesinde başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirdiğini açıkladı. Mourinho'nun sağlık​ durumun gayet iyi olduğu ifade edilirken geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz’de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Fenerbahçe açıkladı Jose Mourinho safra kesesi operasyonu geçirdi

Kaynak: tgrthaber.com
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