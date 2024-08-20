Jose Mourinho takımda istemiyordu! Joao Pedro'nun transferinde talihsizliğin böylesi

20 Ağustos 2024 09:44 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:12

Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'a eleştiri ve transfer itirafı: 100 milyon euro!..

Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'a eleştiri ve transfer itirafı: 100 milyon euro!..

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımdan göndermek istediği isimlerin başında Joao Pedro geliyor. Pedro için İtalya Serie B ekibi Salernitana ile ciddi pazarlıklar dönüyordu.

32 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan forvet Pedro, transferinde beklenmedik bir pürüz ortaya çıktı.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan takımında meydana gelen bir gelişme transferi çıkmaza soktu. Salernitana Başkanı Danilo Iervolino istifa etti.

TRANSFER PAZARLIKLARI DURDURULDU

Bu gelişme sonrası sportif direktör Gianluca Petrachi, Pedro dahil devam eden tüm transfer pazarlıklarını durdurdu. Haberde; Joao Pedro'ya Serie A takımları Genoa ve Verona'nın da ilgi gösterdiği kaydedildi.