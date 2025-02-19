Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Eyüp Ensar Yeşil

Jose Mourinho'dan Anderletch maçı öncesi açıklama! 'İşimizi iyi yapmamız gerekiyor'

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında yarın Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, önlerinde uzun bir yol olduğunu ancak önce rakiplerini geçmeleri gerektiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jose Mourinho'dan Anderletch maçı öncesi açıklama! 'İşimizi iyi yapmamız gerekiyor'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 23:08

Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçı öncesi konuştu.
Maçın oynanacağı Anderlecht Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, kendileri için işlerin iyi gittiğini belirtti.

"YARIN İŞİMİZİ İYİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Pozitif sonuçların oyunculara özgüven verdiğini dile getiren Mourinho, "Bizim için işler iyi gidiyor, pozitif sonuçlar alıyoruz. Önemli olan yarınki maç ve gitmemiz gereken uzun bir yol var. Elemelerde her şey mümkündür. 3-0 iyi gözükebilir ama işi yarın bitirmemiz gerekiyor ve bitirmek için de yarın işimizi iyi yapmamız gerekiyor." diye konuştu.​​​​​​​

"OYUNCULAR İYİ"

Takımın artan performansına ilişkin soruya ise Mourinho, "Oyuncular iyiler. Yeni şeyler öğrenmeye açıklar, farklı roller üstlenmeye açıklar. Bu taktiksel kültüre sahip olmak gelişmelerini sağlıyor. Takım olarak kompakt savunma yapmamızın da bunda etkisi var. Kaleci bunun bir parçası ve kalecimiz önemli anlarda önemli kurtarışlar yaptı." yanıtını verdi.

Milan Skriniar'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Fantastik ve harika bir karar' - Gazikent27 - Son Dakika Haberler

"AİLE OLMA"

Mourinho, takımın temposunun yükseldiğinin hatırlatılması üzerine ise "Bunun birçok sebebi var. Tek bir şeye bağlayamayız. Yeni yılda lige verilen arada sonunda istediğimiz çalışmaları yapma imkanı yakaladık. Maç-dinlenme, maç-dinlenme temposundan çıkabildik. Bunları en iyi şekilde sahada uygulamaya başladık ve sonuç geldi. Sonuç gelince özgüven yükseldi. Sakatlıklar yaşandı ama transfer penceresinin açılması bize imkan sağladı. Milan Skriniar'a bakınca farklı bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Bize istikrar kattı. Sadece futbol anlamında gelişmiyorlar, aile olma anlamında da gelişiyorlar." değerlendirmelerinde bulundu.

Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Real Madrid'de Jude Bellingham kaosu! 12 maç ceza

Sıkça Sorulan Sorular

Fenerbahçe-Anderletch maçı kaç kaç bitti?
3-0 Fenerbahçe yendi.
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.