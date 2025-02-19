Jose Mourinho'dan Anderletch maçı öncesi açıklama! 'İşimizi iyi yapmamız gerekiyor'

Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçı öncesi konuştu.

Maçın oynanacağı Anderlecht Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, kendileri için işlerin iyi gittiğini belirtti.

"YARIN İŞİMİZİ İYİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Pozitif sonuçların oyunculara özgüven verdiğini dile getiren Mourinho, "Bizim için işler iyi gidiyor, pozitif sonuçlar alıyoruz. Önemli olan yarınki maç ve gitmemiz gereken uzun bir yol var. Elemelerde her şey mümkündür. 3-0 iyi gözükebilir ama işi yarın bitirmemiz gerekiyor ve bitirmek için de yarın işimizi iyi yapmamız gerekiyor." diye konuştu.​​​​​​​

"OYUNCULAR İYİ"

Takımın artan performansına ilişkin soruya ise Mourinho, "Oyuncular iyiler. Yeni şeyler öğrenmeye açıklar, farklı roller üstlenmeye açıklar. Bu taktiksel kültüre sahip olmak gelişmelerini sağlıyor. Takım olarak kompakt savunma yapmamızın da bunda etkisi var. Kaleci bunun bir parçası ve kalecimiz önemli anlarda önemli kurtarışlar yaptı." yanıtını verdi.

"AİLE OLMA"

Mourinho, takımın temposunun yükseldiğinin hatırlatılması üzerine ise "Bunun birçok sebebi var. Tek bir şeye bağlayamayız. Yeni yılda lige verilen arada sonunda istediğimiz çalışmaları yapma imkanı yakaladık. Maç-dinlenme, maç-dinlenme temposundan çıkabildik. Bunları en iyi şekilde sahada uygulamaya başladık ve sonuç geldi. Sonuç gelince özgüven yükseldi. Sakatlıklar yaşandı ama transfer penceresinin açılması bize imkan sağladı. Milan Skriniar'a bakınca farklı bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Bize istikrar kattı. Sadece futbol anlamında gelişmiyorlar, aile olma anlamında da gelişiyorlar." değerlendirmelerinde bulundu.