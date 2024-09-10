Jose Mourinho'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! 'Üst seviye bir kalite'

10 Eylül 2024 23:58 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 00:05

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'de oynayan Arda Güler ile ilgili konuştu. Ayrıca Arda'nın gelişebilmesi için Ancelotti'nin harika bir antrenör olduğunu vurguladı.

Real Madrid'in 19 yaşındaki milli yıldızı Arda Güler için Jose Mourinho'dan dikkat çeken yorumlar geldi. Real Madrid döneminde şampiyonluklara imza atan Jose Mourinho, İspanyol devinin genç yıldızı hakkında gelen soruyu cevapladı.

"REAL MADRİD EN İYİ OYUNCULARA SAHİP"

İspanyol devi Real Madrid'in dünyanın en büyük kulübü olduğunu vurgulayan Jose Mourinho, "Dünyanın en büyük kulübü yalnızca dünyanın en iyi oyuncularına sahip olabilir. Real Madrid, dünyadaki en iyi genç ve en iyi potansiyeli olan genç oyuncuları alma konurunda iyi bir iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

"ANCELOTTİ HARİKA BİR ANTRENÖR"

Arda Güler'in büyük bir karakter gösterdiğini söyleyen Jose Mourinho, "O kulüpte oynamak için karakter çok önemli. Arda Güler bu büyük karakteri gösteriyor, üst seviye bir kalite" dedi.

Arda Güler için İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'nin şans olduğunu belirten Jose Mourinho, "Carlo Ancelotti öğrenmek için harika bir antrenör. Milli Takım ve ülkeyi omuzlarında hissetmek çok önemli. Harika bir geleceğe doğru gidiyor" dedi.