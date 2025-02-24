Jose Mourinho'dan derbi açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalar yaptı.

SAYGI VURGUSU

Galibiyete giden yolları anlatan Portekizli hoca, "Her maç aynı durum geçerli, eğer rakibinize saygı duymazsanız sahada potansiyelinizi yansıtamazsınız. Biz rakibi de kendi oyunumuzu da göz önünde bulunduruyoruz. Son dönemde oynadığımız oyun kimliğini korumak için böyle oynuyoruz." dedi.

DENGENİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Ayrıca da kendi oyunlarını oynamaları gerektiğinin altını çizen Mourinho, "Takımda herkes önemli. İyi savunma yapmanız ve aynı zamanda goller atmanız gerekiyor. Bugün dengeli bir takımla sahaya çıkıyoruz. Harika opsiyonları olan bir kulübemiz var. Maçı kazanmak için kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.