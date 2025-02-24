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Editor
 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho'dan derbi açıklaması! "Rakibe saygı duymamız gerekir"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Kendi oyunlarıyla maçı kazanabileceklerini belirten Mourinho, Galatasaray'a saygı duyacaklarını da belirtti. İşte detaylar.

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Jose Mourinho'dan derbi açıklaması!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 19:51

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalar yaptı.

SAYGI VURGUSU

Galibiyete giden yolları anlatan Portekizli hoca, "Her maç aynı durum geçerli, eğer rakibinize saygı duymazsanız sahada potansiyelinizi yansıtamazsınız. Biz rakibi de kendi oyunumuzu da göz önünde bulunduruyoruz. Son dönemde oynadığımız oyun kimliğini korumak için böyle oynuyoruz." dedi.

DENGENİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Ayrıca da kendi oyunlarını oynamaları gerektiğinin altını çizen Mourinho, "Takımda herkes önemli. İyi savunma yapmanız ve aynı zamanda goller atmanız gerekiyor. Bugün dengeli bir takımla sahaya çıkıyoruz. Harika opsiyonları olan bir kulübemiz var. Maçı kazanmak için kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Jose Mourinho: Derbiyi kazanırsak şampiyonuz! - Futbol

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN DERBİ ÖNCESİNDE KAÇ PUANI VAR?
Sarı lacivertli ekip derbi öncesinde 57 puana sahip durumda.

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ETİKETLER
#Spor
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
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#Yağmurluk
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#Spor
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