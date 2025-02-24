Jose Mourinho'dan derbi açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Kendi oyunlarıyla maçı kazanabileceklerini belirten Mourinho, Galatasaray'a saygı duyacaklarını da belirtti. İşte detaylar.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalar yaptı.
Galibiyete giden yolları anlatan Portekizli hoca, "Her maç aynı durum geçerli, eğer rakibinize saygı duymazsanız sahada potansiyelinizi yansıtamazsınız. Biz rakibi de kendi oyunumuzu da göz önünde bulunduruyoruz. Son dönemde oynadığımız oyun kimliğini korumak için böyle oynuyoruz." dedi.
Ayrıca da kendi oyunlarını oynamaları gerektiğinin altını çizen Mourinho, "Takımda herkes önemli. İyi savunma yapmanız ve aynı zamanda goller atmanız gerekiyor. Bugün dengeli bir takımla sahaya çıkıyoruz. Harika opsiyonları olan bir kulübemiz var. Maçı kazanmak için kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.