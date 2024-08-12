Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu hakkında dikkat çeken sözler! 

12 Ağustos 2024 19:13 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 19:20

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Lille'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuştu.

FERDİ KADIOĞLU TAKIMDAN AYRILACAK MI?

Orta sahadan sol beke devşirilmesiyle değerini katlayan Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun olası transferi hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır." dedi.

Lille başkanının kendisi hakkında söylediği sözlere de cevap veren Mourinho, "Lille başkanının ne dediğini umursamıyorum, adını bile bilmiyorum. Meunier tecrübeli bir oyuncu söylediklerine saygı duyuyorum söylediklerine ama benim için ne söylediği önemli değil." diyerek cevap verdi.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Portekiz'de 'Meyve veren ağaç taşlanır' denir. Çok kupanız olduğunda eleştirilmeniz normal. Gazeteciler için de aynı şey geçerli, beni eleştirirseniz ünlü olursunuz."

"HER ZAMAN ÜLKE PUANI YÜKSEK ÜLKELERDE ÇALIŞTIM"

"Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının elemeler ile bir ilgisi yok. Ben her zaman ülke puanı yüksek ülkelerde çalıştım. Böyle ülkelerde direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz. Bu durum aslında tüm Türk takımlarının Avrupa maçlarında aldığı sonuçların karşılığı. Bu sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil. Mesela İtalya'da Roma 2 yılda 2 kez Avrupa finali oynadı, Inter 1 kez, Atalanta 1 kez. Türkiye'de ikinci bitiren takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması için 6 maç yapması gerekiyor, bu zor ama deneyeceğiz."

OKAN BURUK HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

"Emin olduğum tek şey; Galatasaray Teknik Direktörü 4 metre sahaya girdiğinde kart görmüyor ancak ben 1 metre girdiğimde görüyorum. Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim."

"MAÇA GÖRE ROTASYON YAPIYORUZ"

"Benzer özelliklere sahip oyuncularımın olduğu yerlerde rotasyon yapıyorum. Mesela yarın Mert Müldür ve Çağlar oynayacak. İyi imkanlarımız olan pozisyonlarda rotasyon yapabiliyoruz maça göre."

"FERDİ TAKIMDA KALSIN İSTİYORUM"

"Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır."

"ELİMDE OLAN OYUNCULARA BAKIYORUM"

"Şu anda yeni gelebilecek bir oyuncuyu ya da Fred'i düşünmüyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey yarın oynayacak oyuncularım. Takımı en iyi şekilde maça hazırlamayı düşünüyorum. 48 saat önce bir maç yaptık ama Lille yapmadı. Şu an elimde olan İsmail, Krunic, Szymanski, Zajc, Mert Hakan gibi isimlere odaklanmak istiyorum."