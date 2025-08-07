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 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho'dan Feyenoord'a: "Cehenneme hoş geldiniz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Feyenoord maçı sonrasında değerlendirmeler geldi. Deneyimli teknik adam, tur için umutlu olduğunu belirtti.

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Jose Mourinho'dan Feyenoord'a:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 00:46
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 01:31

üçüncü ön eleme turunda ile karşılaştı. Temsilcimiz kritik mücadeleden 2-1 mağlup ayrılırken, 'dan İstanbul'daki için önemli mesajlar geldi.

Jose Mourinho'dan Feyenoord'a: "Cehenneme hoş geldiniz"

JOSE MOURINHO'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ DEĞERLENDİRMESİ

"Oyuncularım çok iyi oynadılar. Performanslarından memnunum, sadece birkaç hata dışında. İkinci yarıda bu harika stadyum sessizliğe büründü. Soyunma odasında sonuçtan dolayı bir üzüntü olsa da öz güven de var. Kendi evimizde, bugün rakibin sağladığı atmosferin aynısına sahip olabiliriz. Kulübede çok fazla defansif opsiyonumuz vardı. Ancak Cenk Tosun ve Jhon Duran dışında kanat ve oyuna hız katabilen oyuncu eksikliğini hissettik. Ancak oyuncularımın performansından mutluyum. Dolayısıyla elimizde neyin eksik olduğunu konuşmak adil değil. Ayrıca rövanşı aynı oyuncularla oynayacağız. Bir de Talisca eklenecek. Savaşı kaybetmedik. Ben daha önce bu stadyumda hiç kazanmadım ama bu takıma karşı ikinci maçlarda her zaman kazandım. İlk yarıda bizden biraz daha iyilerdi ama biz ikinci yarıda çok daha iyiydik. İkinci maçı da 3-0 ya da 4-0 kazanmamız gerekmiyor, bir farklı kazandıktan sonra maç uzatmalara gidiyor. Kolay olacak demiyorum, rakibimize saygı duyuyorum ve yapabileceğimize inanıyorum. Şimdiden; Kadıköy'e, İstanbul'a, cehenneme hoş geldiniz."

https://x.com/Fenerbahce/status/1953199146942205986

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Brezilyalı yıldız, sakatlığı sebebiyle ilk maçı kaçırmak zorunda kalmıştı.
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