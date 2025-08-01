Jose Mourinho'dan milli yıldız transferine onay: Fenerbahçe'de resmi süreç başladı!

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe adına Kerem Aktürkoğlu kritiği geldi. Deneyimli hoca, yerli kontenjanını da gözeterek Kerem Aktürkoğlu transferinin önünü açtı ve Fenerbahçe tarafından resmi süreç başlatıldı.

FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun da onayıyla Devin Özek devreye girdi ve Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile görüşmelere başladı! Esasen ise Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferiyle birlikte yerli oyuncu havuzundaki kadro derinliğini artırmak ve yabancı isim takviyeleri için daha işlevsel bir süreç tasarlamak istiyor.

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ KEREM AKTÜRKOĞLU BENFICA'YA VEDA SÜRECİNDE

Benfica yönetimine ayrılma isteğini ileten Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e dönmeye ve Fenerbahçe'de oynamaya olumlu yaklaşıyor. Milli yıldız, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanıyor.

SÜPER LİG YOLUNDAKİ KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile toplamda 54 maça çıkmış ve 16 gol ile 13 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.