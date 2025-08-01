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 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho'dan milli yıldız transferine onay: Fenerbahçe'de resmi süreç başladı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu transferine onay çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu transferinin kadro mühendisliği açısından doğru bir tercih olacağını belirtti.

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Jose Mourinho'dan milli yıldız transferine onay: Fenerbahçe'de resmi süreç başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 23:43
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 23:46

'dan Fenerbahçe adına kritiği geldi. Deneyimli hoca, yerli kontenjanını da gözeterek Kerem Aktürkoğlu transferinin önünü açtı ve Fenerbahçe tarafından resmi süreç başlatıldı.

Jose Mourinho'dan milli yıldız transferine onay: Fenerbahçe'de resmi süreç başladı!

FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun da onayıyla Devin Özek devreye girdi ve Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile görüşmelere başladı! Esasen ise Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferiyle birlikte yerli oyuncu havuzundaki kadro derinliğini artırmak ve yabancı isim takviyeleri için daha işlevsel bir süreç tasarlamak istiyor.

Jose Mourinho'dan milli yıldız transferine onay: Fenerbahçe'de resmi süreç başladı!

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ KEREM AKTÜRKOĞLU BENFICA'YA VEDA SÜRECİNDE

Benfica yönetimine ayrılma isteğini ileten Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e dönmeye ve Fenerbahçe'de oynamaya olumlu yaklaşıyor. Milli yıldız, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanıyor.

Jose Mourinho'dan milli yıldız transferine onay: Fenerbahçe'de resmi süreç başladı!

SÜPER LİG YOLUNDAKİ KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile toplamda 54 maça çıkmış ve 16 gol ile 13 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BENFICA KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Portekiz devi, milli yıldız için 12 milyon Euro transfer yatırımı gerçekleştirmişti.
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