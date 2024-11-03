Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı sonrası sevinç gösterisi!
Fenerbahçe'nin 90+11. dakikada Amrabat'ın attığı golle Trabzonspor'a karşı 3-2 kazandığı maç sonunda Portekizli teknik adam Jose Mourinho maç sonu büyük bir galibiyet coşkusu yaşadı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Papara Park'ta oynanan dev derbide Fenerbahçe Fred'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Trabzonspor ikinci yarıya hızlı başlayarak 59. ve 67. dakikalarda Banza'nın iki penaltı golüyle öne geçti. Sarı-lacivertli takımda Dzeko sahneye çıkarak skoru 2-2 yaptı. Bol pozisyonlu maçta 90+11. dakikada son sözü Amrabat söyledi. Fenerbahçe 3-2 kazanarak deplasmanda 3 puanı aldı.
2 PENALTI KARARI
Karşılaşmada Trabzonspor önce 59. dakikada ve sonra 67. dakikada penaltı atışı kazandı.
Hakemin verdiği kararlara tepkisiz kalamayan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.
MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Jose Mourinho, Trabzonspor'a karşı 90+11. dakikada Amrabat'ın son saniyede kaydettiği golle 3 puan sevincini büyük bir coşku ile kutladı.
Maç sonunda kendini tutamayan Mourinho, sevincini Trabzonspor tribünlerine doğru kutladı.