Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı sonrası sevinç gösterisi!

03 Kasım 2024 21:35 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 21:40

Fenerbahçe'nin 90+11. dakikada Amrabat'ın attığı golle Trabzonspor'a karşı 3-2 kazandığı maç sonunda Portekizli teknik adam Jose Mourinho maç sonu büyük bir galibiyet coşkusu yaşadı.

Jose Mourinho karşılaşma öncesinde Trabzonsporluları kızdırdı! Olta hareketi gündem oldu

Jose Mourinho karşılaşma öncesinde Trabzonsporluları kızdırdı! Olta hareketi gündem oldu

Trabzonspor​, Trendyol Süper Lig​'in 11. hafta maçında Fenerbahçe​'yi konuk etti.

Papara Park'ta oynanan dev derbide Fenerbahçe Fred'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Trabzonspor ikinci yarıya hızlı başlayarak 59. ve 67. dakikalarda Banza'nın iki penaltı golüyle öne geçti. Sarı-lacivertli takımda Dzeko sahneye çıkarak skoru 2-2 yaptı. Bol pozisyonlu maçta 90+11. dakikada son sözü Amrabat söyledi. Fenerbahçe 3-2 kazanarak deplasmanda 3 puanı aldı.

2 PENALTI KARARI

Karşılaşmada Trabzonspor önce 59. dakikada ve sonra 67. dakikada penaltı atışı kazandı.

Hakemin verdiği kararlara tepkisiz kalamayan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Jose Mourinho, Trabzonspor'a karşı 90+11. dakikada Amrabat'ın son saniyede kaydettiği golle 3 puan sevincini büyük bir coşku ile kutladı.

Maç sonunda kendini tutamayan Mourinho, sevincini Trabzonspor tribünlerine doğru kutladı.