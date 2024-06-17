Jose Mourinho'nun da favorisi... Portekiz, Çekya'ya karşı 28 yıldır kaybetmiyor

17 Haziran 2024 09:26 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 09:28

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda yer alan Portekiz, yarın Çekya ile karşılaşacak ve 28 yıldır rakibine yenilmiyor. Almanya'nın Leipzig kentinde, kentle aynı adı taşıyan stadyumda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.

Maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek, ona yardımcı olarak aynı ülkeden Filippo Meli ve Giorgio Peretti görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Rade Obrenovic olacak.

PORTEKİZ, ÇEKYA KARŞISINA MUTLAK GALİBİYET HEDEFİYLE ÇIKACAK

Turnuvanın favorileri arasında yer alan Portekiz, Çekya karşısına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Rakibini uzun süredir yenemeyen Çekya ise galip gelerek futbol otoritelerini şaşırtmayı hedefliyor.

İKİ TAKIM 6. KEZ KARŞILAŞACAK

Portekiz ile Çekya tarihlerinde 6. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 5 maçta Portekiz 4, Çekya bir defa kazandı. Bu karşılaşmalarda Portekiz 10, Çekya 2 gol kaydetti.

PORTEKİZ SON MAÇI FARKLI KAZANDI

Portekiz, rakibiyle oynadığı son maçtan farklı skorla galip ayrıldı. İki takım, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde 24 Eylül 2022'de Çekya'da karşılaştı. Diogo Dalot (2), Bruno Fernandes ve Diogo Jota'nın golleriyle sonuca giden Portekiz, maçı 4-0 kazandı.

JOSE MOURİNHO'NUN DA FAVORİSİ

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk favorisinin Portekiz olduğunu söylemişti.