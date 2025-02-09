Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki en büyük hayali! Tarihe geçecek

Bright Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'den ayrılmasıyla ilgili pek çok haber çıkarken, Yağız Sabuncuoğlu da konuya dair açıklama yaptı ve Jose Mourinho'nun tarihi bir hayali olduğunu belirtti! Fenerbahçe için seviyeyi bambaşka bir noktaya çıkarmak isteyen Jose Mourinho, Bright Osayi-Samuel'in gidişine de bu sebepten dolayı izin vermedi.

JOSE MOURINHO'NUN TARİHİ FENERBAHÇE HAYALİ

Bright Osayi-Samuel'in ayrılmasına izin vermeyen Portekizli hoca, kadrodaki dengenin hiçbir şekilde bozulmasını istemiyor. Fenerbahçe'nin en güçlü versiyonuyla sezona devam etmek isteyen Mourinho, Yağız Sabuncuoğlu'nun ifadesine göre gözünü Avrupa'ya dikti! Sarı-lacivertli takım ile Avrupa kupasını kazanmak isteyen deneyimli hoca, tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor. Ayrıca da bu hayalini Süper Lig'i kazanmaktan bile daha çok önemseyen Mourinho, eğer başarılı olursa adını Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazdıracak ve ülkemiz spor hikâyeleri özelinde unutulmaz bir başarıya imza atmış olacak.

KARİYERİ NEDEN OLMASIN DEDİRTİYOR

Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kariyeri olan ve pek çok zafere imzasını atan Portekizli, eski günlerindeki gibi sansasyonel bir hikâyeyi Türkiye'de de yaşayabilir gibi duruyor. Zira son kulübü Roma'yı da uzun zaman sonra Avrupa finaline taşımıştı.

TARTIŞMALI PERFORMANS

Kariyerindeki genel gidişatın aksine Türkiye'de oldukça sıkıntılı bir performans gösteren ve sürekli eleştirilen Mourinho, Avrupa'da da son anda gruptan çıkabilmişti.

RAKİP ANDERLECHT

UEFA Avrupa Ligi için büyük bir hayali olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 13 Şubat Perşembe Günü Kadıköy'de Anderlecht ile karşılaşacakları müsabakanın çalışmalarına devam ediyor.