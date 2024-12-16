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Jose Mourinho'nun gözdesi olamadı! İsmail Yüksek ayrılık kararını verdi

Editör: Murat Makas / Kaynak: Fotomaç
16 Aralık 2024 10:01 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 10:02
Jose Mourinho&#039;nun gözdesi olamadı! İsmail Yüksek ayrılık kararını verdi

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürerken gidecek oyuncular da gündeme geliyor. Dünyaca ünlü Jose Mourinho’nun teknik direktörlük koltuğuna oturması sonrası forma şansı azalan İsmail Yüksek ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Yüksek'in menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Fenerbahçe​'de Başakşehir​ karşısında alınan 3-1'lik galibiyet sonrası moraller yerine geldi. Galibiyet serileriyle zirveye oturmak isteyen Fenerbahçe ara transfer dönemine de hazırlık yapıyor. Takımdan gidecek isimler de gündeme geldi.

İSMAİL YÜKSEK AYRILMAK İSTİYOR

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun koltuğa oturması sonrası forma şansı azalan İsmail Yüksek sürpriz bir karar aldı. Yıldız futbolcunun gelen teklifleri değerlendirmek istediği ve menajeriyle konuştuğu iddia edildi.

Jose Mourinho'nun gözdesi olamadı! İsmail Yüksek ayrılık kararını verdi - 1. Resim

İsmail Yüksek'e özellikle Almanya​ ve Fransız takımlarının ilgisi olduğu belirtildi. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Athletic Bilbao karşılaşmasıyla birlikte 99. resmi maçına çıkan milli futbolcu, Başakşehir maçında süre bulamadı.

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Kaynak: Fotomaç
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