Jose Mourinho'nun yeni adresi şaşırttı: Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için flaş bir iddia ortaya atıldı. Jose Mourinho'nun Suudi Arabistan'a gideceğini duyuran Portekiz basını, Fenerbahçe sürecinin yakında sona ereceğini ifade etti.

Jose Mourinho ve Fenerbahçe arasındaki sürecin tamamlandığını iddia eden Portekiz basını, Jose Mourinho ile Suudi Arabistan'dan birkaç kulüp arasında temaslar olduğunu ve başarılı hocanın Fenerbahçe'den ayrılarak kariyerine Suudi Arabistan'da devam edeceğini açıkladı.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'DEN SONRA SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYOR

Jose Mourinho için çarpıcı bir gelişme duyuran dış basın, Portekizli hocanın Fenerbahçe'den ayrılacağını ve yüksek bir maaş anlaşmasıyla Suudi Arabistan'a geçiş yapacağını iddia etti. Türkiye'deki sürecin Jose Mourinho için yakın zamanda sona ereceği belirtilen haberde, Fenerbahçe yönetiminin de kritik gelişmeye olumlu yaklaşabileceği ve tazminat yükünden kurtulacağı belirtildi! Halihazırda Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğunun uzağında kalan Jose Mourinho'nun, böyle bir karar vermesi ise ayrıca 'çarpıcı' olarak ifade edildi. Deneyimli hocanın şampiyon olmadan Türkiye'den ayrılmasının şaşırtıcı olduğunu yazan Portekiz basını, bundan sonraki sürecin yakın zamanda resmiyete döküleceğini ve temasların devam ettiğini aktardı.

JOSE MOURINHO İÇİN MENAJERLİK SÜRECİ

Yüksek komisyonlu bir anlaşma için menajerlerin devrede olduğu süreçte, Suudi Arabistan ekipleri ve Jose Mourinho arasında ilk temaslar resmen başladı. Al Hilal gibi yüksek bütçeli takımlardan birinin başına geçmesi beklenen Jose Mourinho, şu an için net bir karar vermese de Suudi Arabistan hakkında bilgi edinmek istediğini menajerlere iletti.

JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile şu ana kadar 52 müsabakaya çıkan Jose Mourinho, maç başına 2.12 puan ortalaması yakaladı.