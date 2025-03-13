Joshua Kimmich imzayı attı! Transferde beklenen oldu

Bayern Münih, yıldızlarından Joshua Kimmich ile sözleşme yeniledi. Avrupa devlerinin transfer listelerinde olan Joshua Kimmich, Bayern Münih ile 2029 yılına kadar kontrat imzaladı.

Bayern Münih beklenen hamleyi yaptı ve Joshua Kimmich ile sözleşme yeniledi. Alman devi sürece dair açıklama yaparken, yıldız futbolcuyla 2029 yaz dönemine kadar imza atıldığını resmen duyurdu.

BAYERN MUNIH BAŞKANINDAN JOSHUA KIMMICH İÇİN 'SORUMLULUK' VURGUSU

İmza sürecine dair açıklama yapan kulüp başkanı Herbert Hainer, "Bayern Münih'in sadece forma değil aynı zamanda sorumluluk da taşıyan futbolculara ihtiyacı var. Joshua Kimmich bu oyunculardan biri." ifadelerini kullandı.

JOSHUA KIMMICH HEDEFLERİNE DEĞİNDİ

Takımda kalmaya devam edeceği için mutlu olduğunu dile getiren Kimmich, "Bayern Münih'te sportif hedeflerime ulaşabilmek için en iyi ortama sahibim. Vermiş olduğum karar buna dayanıyor. Burada kendimi evimde hissediyorum ve henüz işim bitmedi." açıklamalarında bulundu.

ETKİLEYİCİ BAŞARILARI

Bayern Münih'e 2015 yılında Stuttgart'tan transfer olan Kimmich, kulüpte 429 maça çıkarken 43 gol ve 114 asist kaydetti. Alman futbolcu Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Bundesliga (8), UEFA Süper Kupa, Almanya Kupası (3) ve Almanya Süper Kupası (6) şampiyonlukları yaşadı.