Jude Bellingham'ın cezası belli oldu!

Real Madrid'in LaLiga maçında Osasuna deplasmanından beraberlikle dönmesi İspanya'da büyük sürpriz diye nitelendirilirken, üzerine de maçta kırmızı kart gören Jude Bellingham'ın gelişmesi yaşanmıştı. Küfür ettiği gerekçesiyle 39. dakikada kırmızı kart gören Bellingham, İspanya Müsabaka Komitesi tarafından verilecek cezasını beklemeye koyulmuştu.

CEZASI BELLİ OLDU

İspanya Futbol Federasyonu, Osasuna maçında kırmızı kart gören Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham'a 2 maç men cezası verdi. İspanyol basınında yer alan haberlerde, Real Madrid'in federasyonun kararına itiraz edeceği belirtildi.