Juventus Cremonese maç sonucu kaç kaç? Kenan Yıldız attı Juventus gol oldu yağdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Juventus, İtalya Serie A'nın 20. haftasında Cremonese'yi evinde konuk etti.
Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İtalyan devi 5-0 kazandı.
Luciano Spalletti'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri; 12. dakikada Bremer, 15. dakikada David, 35. dakikada Kenan Yıldız, 48. dakikada Terracciano kendi ağlarına ve 64. dakikada McKennie kaydetti.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 62 dakika sahada kaldı ve 1 gol atma başarısı sağladı.
Bu sonucun ardından Juventus puanını 39 yaptı.
Cremonese ise 22 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Juventus, Cagliari'nin misafiri olacak.