Spor
Juventus Galatasaray ilk yarı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta aldığı 5-2'lik galibiyetin avantajını korumak isteyen sarı-kırmızılılar adını son 16'ya yazdırmak için sahaya çıkarken karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Juventus’un üstünlüğüyle sona erdi.

Juventus Galatasaray ilk yarı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçı
play-off turu rövanş maçında , ile deplasmanda oynuyor. Sarı kırmızılılar 4 farklı mağlup olmadığı takdirde adını son 16'ya yazdıracak. Allianz Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada Portekiz Federasyonundan hakem Joao Pinheiro görev yapıyor. Juventus - Galatasaray maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

36.dakikada Lucas Torreira ceza sahası içinde Thuram'ı yere düşürünce Juventus penaltı kazandı. Manuel Locatelli penaltı vuruşunda takımını 1-0 öne geçirdi.

Juventus Galatasaray ilk yarı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçı

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

11' Galatasaray gole yaklaştı. Jakobs orta sahaya yakın çizgiden uzun taç attı. Abdülkerim Bardakcı kafa vuruşu ile arkasındaki Osimhen'e pas verdi. Osimhen'in vuruşunda Perin topu kornere çıkardı.

14' Victor Osimhen yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

22' Korner vuruşunda Juventus önce topu çevirtti. Ceza sahası dışında topu alan Locatelli sert şut attı. Uğurcan Çakır kornere tokatladı.

25' Gabriel Sara'ya faul yapan Kelly sarı kart gördü. Kelly cezalı duruma düştü.

31' Roland Sallai'ye faul yapan Kenan Yıldız sarı kart gördü.

Juventus Galatasaray ilk yarı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçı

GALATASARAY’IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da üç futbolcu statü gereği forma giyemeyecek. Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için yarınki maçta oynayamayacak. Cezası sona eren Lemina takıma katıldı. Senegalli Ismail Jakobs, Kolombiyalı Davinson Sanchez, Hollandalı Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart görmeleri halinde sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

