Juventus - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray nasıl tur atlar?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Juventus ile heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Kritik maç öncesinde karşılaşmanın canlı yayın detayları belli oldu. Rams Park'ta oynanan ilk karşılaşmada rakibini 5-2'lik skorla yenen sarı-kırmızılılar, Torino'da tur biletini cebine koyarak adını son 16 turuna yazdırmayı istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İtalya'ya tam kadro gitmeyi planlıyor. İlk maçta sergilenen hücum performansı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı, sarı-kırmızılı taraftarların Allianz Stadium'da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurması öngörülüyor. Peki, Galatasaray’ın tur atlaması için skor kaç kaç olmalı?

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında 25 Şubat Çarşamba günü İtalya ekibi Juventus'a konuk olacak. Allianz Stadı'ndaki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray'da üç futbolcu statü gereği forma giyemeyecek. Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Juventus maçında oynayamayacak.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada bitirerek son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Juventus, çıktığı son 5 resmi karşılaşmada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Söz konusu dönemde ilk olarak İtalya Kupası'nda Atalanta'ya deplasmanda 3-0 yenilen Juventus, ligin 24. haftasında da iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Sonraki haftada ligde konuk olduğu Inter'e 3-2 kaybeden Torino ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray'a deplasmanda 5-2 mağlup oldu. Son resmi maçında Como'ya iç sahada 2-0 yenilen Juventus, söz konusu dönemde 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 15 golü kalesinde gördü.