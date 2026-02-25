Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Juventus - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray nasıl tur atlar?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda İtalya'nın kuvvetli ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 yenerek skor avantajını elde eden Galatasaray, her türlü beraberlik ve galibiyette tur atlayan taraf olacak. Galatasaray mağlup olsa bile her türlü 2 farklı mağlubiyetlerde de tur atlamayı garantilemiş olacak. Peki, Juventus Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray’ın tur atlaması için skor kaç kaç olmalı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Juventus - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray nasıl tur atlar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 00:42
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 00:42

UEFA son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz deplasmanda ile heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Kritik maç öncesinde karşılaşmanın detayları belli oldu. Rams Park'ta oynanan ilk karşılaşmada rakibini 5-2'lik skorla yenen sarı-kırmızılılar, Torino'da tur biletini cebine koyarak adını son 16 turuna yazdırmayı istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İtalya'ya tam kadro gitmeyi planlıyor. İlk maçta sergilenen hücum performansı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı, sarı-kırmızılı taraftarların Allianz Stadium'da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurması öngörülüyor. Peki, Galatasaray’ın tur atlaması için skor kaç kaç olmalı?

Juventus - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray nasıl tur atlar?

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında 25 Şubat Çarşamba günü İtalya ekibi Juventus'a konuk olacak. Allianz Stadı'ndaki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray'da üç futbolcu statü gereği forma giyemeyecek. Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Juventus maçında oynayamayacak.

Juventus - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray nasıl tur atlar?

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada bitirerek son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Juventus, çıktığı son 5 resmi karşılaşmada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Söz konusu dönemde ilk olarak İtalya Kupası'nda Atalanta'ya deplasmanda 3-0 yenilen Juventus, ligin 24. haftasında da iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Sonraki haftada ligde konuk olduğu Inter'e 3-2 kaybeden Torino ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray'a deplasmanda 5-2 mağlup oldu. Son resmi maçında Como'ya iç sahada 2-0 yenilen Juventus, söz konusu dönemde 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 15 golü kalesinde gördü.

ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#juventus
#canlı yayın
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.