AZ Alkmaar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakasında kırmızı kart gören Kaan Ayhan, sosyal medya paylaşımıyla hakkındaki eleştirilere açıklama getirdi.

Sorumluluk konusuna özellikle değinen Kaan'ın paylaşım metninin tamamı şöyle: "Galatasaray formasını taşımak, sadece sahada olmak değil; büyük bir sorumluluğu, tarihi ve inancı omuzlamaktır. Başarılı anlarda kendini ön plana atan, olumsuzluklarda sessiz kalan biri olmayı hiçbir zaman seçmedim. Ve bu yüzden söylemek isterim ki bana ve takım arkadaşlarıma yapılan eleştirilere kulak verip daha güçlü bir takım olacağız. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız."