Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Kadın futbolunda şaibe tartışması! Fenerbahçe'yi Mourinho'nun sözüyle cevap"

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübü, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki şaibe iddialarına sarı-lacivertli kulübün erkek futbol takımı hocası Mourinho'nun sözüyle cevap verdi. Tartışma büyüdü...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kadın futbolunda şaibe tartışması! Fenerbahçe'yi Mourinho'nun sözüyle cevap
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 14:37

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftası öncesinde genel averajla liderliğe yükselen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübü, şampiyonluk için mücadele ettiği Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin eleştirilerine karşı açıklamada bulundu.

Kadın futbolunda şaibe tartışması! Fenerbahçe'yi Mourinho'nun sözüyle cevap"

"WE ARE CLEAN"

Kulüp, sosyal medya hesaplarından "We are Clean!" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Temiziz. Dün olduğu gibi bugün de sahada alın terimizle kazandık. Haklı galibiyetlerimize atılan iftiralara cevabımız, sahadaki tertemiz mücadelemizdir. Kendi başarısızlıklarını iftiralarla örtbas etmeye çalışanlara cevabımız yine sahadadır. Yarın da yine emeğimizle yola devam edeceğiz" dedi.

Kadın futbolunda şaibe tartışması! Fenerbahçe'yi Mourinho'nun sözüyle cevap"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadın futbolcu santradan gol attı

AVERAJ HATIRLATMASI

Açıklamada, ayrıca FOMGET'in sezon boyunca Çekmeköy Bilgi Doğa, Ünye Kadın FK ve Bornova Hitabspor karşısında artı 47 averaj yaparken, Fenerbahçe'nin aynı maçlardan artı 42 averaj çıkardığına dikkat çekildi. "İstatistikler sahadaki emek ve alın terini gösteriyor" diyen kulüp, "Çekmeköy Bilgi Doğa, Ünye Kadın FK ve Trabzonspor'a karşı aldıkları mağlubiyetler de bu başarının altını çiziyor" ifadelerine yer verdi.

Kadın futbolunda şaibe tartışması! Fenerbahçe'yi Mourinho'nun sözüyle cevap"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadın futbola tam destek!

FENERBAHÇE SORUŞTURMA TALEP ETMİŞTİ

Ligin 25. haftasında Bornova Hitabspor'u 12-1 yenen ABB FOMGET, kendisiyle aynı puanda olan Fenerbahçe'yi averajla geride bırakarak son haftaya lider girmişti. Fenerbahçe ise, FOMGET'in 22. haftada 19-0, 25. haftada ise 12-1 kazandığı maçların "hayatın olağan akışına aykırı" olduğunu belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya dair soruşturma başlatılmasını talep etmişti.

ETİKETLER
#kadın futbol
#fenerbahçe petrol ofisi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.