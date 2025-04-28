Kadın futbolunda şaibe tartışması! Fenerbahçe'yi Mourinho'nun sözüyle cevap"

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftası öncesinde genel averajla liderliğe yükselen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübü, şampiyonluk için mücadele ettiği Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin eleştirilerine karşı açıklamada bulundu.

"WE ARE CLEAN"

Kulüp, sosyal medya hesaplarından "We are Clean!" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Temiziz. Dün olduğu gibi bugün de sahada alın terimizle kazandık. Haklı galibiyetlerimize atılan iftiralara cevabımız, sahadaki tertemiz mücadelemizdir. Kendi başarısızlıklarını iftiralarla örtbas etmeye çalışanlara cevabımız yine sahadadır. Yarın da yine emeğimizle yola devam edeceğiz" dedi.

AVERAJ HATIRLATMASI

Açıklamada, ayrıca FOMGET'in sezon boyunca Çekmeköy Bilgi Doğa, Ünye Kadın FK ve Bornova Hitabspor karşısında artı 47 averaj yaparken, Fenerbahçe'nin aynı maçlardan artı 42 averaj çıkardığına dikkat çekildi. "İstatistikler sahadaki emek ve alın terini gösteriyor" diyen kulüp, "Çekmeköy Bilgi Doğa, Ünye Kadın FK ve Trabzonspor'a karşı aldıkları mağlubiyetler de bu başarının altını çiziyor" ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE SORUŞTURMA TALEP ETMİŞTİ

Ligin 25. haftasında Bornova Hitabspor'u 12-1 yenen ABB FOMGET, kendisiyle aynı puanda olan Fenerbahçe'yi averajla geride bırakarak son haftaya lider girmişti. Fenerbahçe ise, FOMGET'in 22. haftada 19-0, 25. haftada ise 12-1 kazandığı maçların "hayatın olağan akışına aykırı" olduğunu belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya dair soruşturma başlatılmasını talep etmişti.