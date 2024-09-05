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Kadın Golbol Milli Takımımız Paralimpik Oyunlarında finale çıktı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com, Anadolu Ajansı
05 Eylül 2024 00:07 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 00:08
Kadın Golbol Milli Takımımız Paralimpik Oyunlarında finale çıktı!

Kadın Golbol Milli Takımımız, Paris 2024 Paralimpik Oyunları yarı finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup edip finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, yarı finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi.

Golbol Kadın Milli Takımı, Paralimpik Oyunları yarı finalinde Brezilya ile karşılaşırken, sahadan net bir skorla galip ayrıldı.

Kadın Golbol Milli Takımımız Paralimpik Oyunlarında finale çıktı! - 1. Resim

RAKİP İSRAİL

Milliler, yarın saat 18.45'te İsrail ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, mücadeleden galip ayrılması halinde üst üste üçüncü kez şampiyon olacak.

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Kaynak: tgrthaber.com, Anadolu Ajansı
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