Kadın Golbol Milli Takımımız Paralimpik Oyunlarında finale çıktı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com, Anadolu Ajansı
05 Eylül 2024 00:07 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 00:08
Kadın Golbol Milli Takımımız, Paris 2024 Paralimpik Oyunları yarı finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup edip finale yükseldi.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, yarı finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi.
Golbol Kadın Milli Takımı, Paralimpik Oyunları yarı finalinde Brezilya ile karşılaşırken, sahadan net bir skorla galip ayrıldı.
RAKİP İSRAİL
Milliler, yarın saat 18.45'te İsrail ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, mücadeleden galip ayrılması halinde üst üste üçüncü kez şampiyon olacak.
Kaynak: tgrthaber.com, Anadolu Ajansı