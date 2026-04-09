Kadınlar CEV kupasını kim kazandı? 2026 şampiyon Galatasaray mı?

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde 3-2 galip geldiği karşılaşmanın rövanşında İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera’yı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Sarı-kırmızılı ekip, tarihinde ilk kez bu organizasyonda zafere ulaştı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 00:23
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 00:25

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında İtalya’nın Reale Mutua Fenera takımını 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Tribünlerin tamamen dolu olduğu karşılaşma, karşılıklı kazanılan sayılarla başladı. Sarı-kırmızılı ekibin hücumdaki hataları sonrası İtalyan temsilcisi 4 sayılık üstünlük yakaladı: 10-14. Galatasaray, İlkin Aydın’ın peş peşe yaptığı hücumlarla rakibine yanıt verdi ve skor 16-16’da dengelendi. Büyük çekişmeye sahne olan seti 27-25 kazanan İtalyan ekibi, mücadelede 1-0 öne geçti.

İkinci sete etkili başlayan taraf Reale Mutua Fenera oldu. İtalyan temsilcisinin 8-5’lik avantajı yakalamasının ardından Galatasaray Daikin mola hakkını kullandı. Aranın ardından taraftar desteğiyle toparlanan sarı-kırmızılılar, seti 25-22 alarak skoru 1-1’e getirdi.

Üçüncü sete iyi bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, Yasemin Güveli’nin orta alandan ürettiği hücum ve blok sayılarıyla 10-8 üstünlük kurunca Reale Mutua Fenera mola aldı. Oyunda ritmini bulan Galatasaray, İlkin Aydın’ın servis serisiyle farkı açmayı sürdürdü. Setin devamında kontrolü elinde tutan Galatasaray Daikin, 25-18’lik skorla seti kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette de üstün performans sergileyen Galatasaray Daikin, 25-18’lik sonuçla seti hanesine yazdırdı ve karşılaşmayı 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Fatih Terim, mücadeleyi tribünden takip etti.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, İtalyan başantrenör Alberto Bigarelli liderliğinde tarihi bir başarı elde etti.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonu CEV Kupası’nda 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, voleybolda tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.

#Spor
