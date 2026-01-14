Menü Kapat
TGRT Haber
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kante'nin Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacağı ve bonservisi gündemde

Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi sorusu taraftarların gündeminde yer alıyor. Ara transfer sezonunda Mert Günok, Anthony Musaba ve Matteo Guendouizi gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, çalışmalara son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da forma giyen N'Golo Kante'yi transfer etmeye çalıştığı iddia edildi. Ortaya atılan iddiaların ardından Kante Fenerbahçe'ye transfer olacak mı sorusu gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Kante Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak, bonservisi ne kadar sorularının cevapları araştırılıyor.

Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kante'nin Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacağı ve bonservisi gündemde
ligin ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler Mert Günok, Anthony Musaba ve Matteo Guendouizi'yi renklerine bağladı. Orta saha hattına bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da forma giyen 34 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak istiyor. İddiaların ardından Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi sorusu gündeme geldi. Peki Kante Fenerbahçe'den ne kadar alacak, bonservisi ne kadar?

Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kante'nin Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacağı ve bonservisi gündemde

KANTE FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fransız basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin Kante transferini bitirmeye oldukça yakın olduğu iddia edildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi Kante ile sözleşme şartları konusunda anlaşmaya vardı. Ertan Torunoğlulları ve Devin Özek, Al-Ittihad ile transferi sonuçlandırmak ve oyuncunun kulübünü ikna etmek için ise görüşmeler gerçekleştirmeye başladı.

Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kante'nin Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacağı ve bonservisi gündemde

KANTE FENERBAHÇE'DEN NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Sky Sport'ta yer alan habere göre Kante, 'da aldığı maaştan yüzde 70-80 daha düşük bir maaş teklifini kabul etti. Al-Ittihad'dan yıllık 25 milyon Euro maaş alan Kante'nin Fenerbahçe'den 7 milyon Euro ve bonus alacağı iddia edildi.

Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kante'nin Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacağı ve bonservisi gündemde

KANTE BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Tranfermarkt'ta yer alan bilgilere göre Kante'nin güncel olarak 4.5 milyon Euro değeri bulunuyor. Bu sezon Al-Ittihad ile 22 maçta 1927 dakika süre bulan Kante 1 gol katkı sağladı.

#transfer
#süper lig
#al ıttihad
#Fenerbahçe
#N'Golo Kante
#Taşviri Futbol
#Spor
