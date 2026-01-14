Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kante'nin Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacağı ve bonservisi gündemde

Fenerbahçe ligin ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler Mert Günok, Anthony Musaba ve Matteo Guendouizi'yi renklerine bağladı. Orta saha hattına bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da forma giyen 34 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak istiyor. İddiaların ardından Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi sorusu gündeme geldi. Peki Kante Fenerbahçe'den ne kadar alacak, bonservisi ne kadar?

KANTE FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fransız basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin Kante transferini bitirmeye oldukça yakın olduğu iddia edildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi Kante ile sözleşme şartları konusunda anlaşmaya vardı. Ertan Torunoğlulları ve Devin Özek, Al-Ittihad ile transferi sonuçlandırmak ve oyuncunun kulübünü ikna etmek için ise görüşmeler gerçekleştirmeye başladı.

KANTE FENERBAHÇE'DEN NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Sky Sport'ta yer alan habere göre Kante, Al Ittihad'da aldığı maaştan yüzde 70-80 daha düşük bir maaş teklifini kabul etti. Al-Ittihad'dan yıllık 25 milyon Euro maaş alan Kante'nin Fenerbahçe'den 7 milyon Euro ve bonus alacağı iddia edildi.

KANTE BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Tranfermarkt'ta yer alan bilgilere göre Kante'nin güncel olarak 4.5 milyon Euro değeri bulunuyor. Bu sezon Al-Ittihad ile 22 maçta 1927 dakika süre bulan Kante 1 gol katkı sağladı.