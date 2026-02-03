Menü Kapat
Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi? N'Golo Kante Fenerbahçe transferinde son dakika gelişmeleri

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Süper Lig'de devre arası transfer dönemi 6 Şubat 2026 Cuma günü sona erecek. Devre arası transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala sarı-lacivertlilerin N'Golo Kante transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'nin transferini bitirmeye çok yaklaştı. Taraftarlar tarafından Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi, ne zaman İstanbul'da olacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi? N'Golo Kante Fenerbahçe transferinde son dakika gelişmeleri
N'Golo Kante 'ye gelecek mi sorusu taraftarların gündeminde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ekibi Al-Ittihad'da forma giyen N'Golo Kante'yi kadrosuna katmaya çalışıyor. Oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin, Al-Ittihad ile konuşmaları ise devam ediyordu. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen N'Golo Kante transferinde yaşanan son gelişmeler gündem oldu. Peki N'Golo Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi, ne zaman?

KANTE FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

KANTE FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Kante transferine ait belgeleri Eşleştirme Sistemi'ne yükledi ve onay bekliyor. Al-Ittihad ise En-Nesyri için evrakların tamamlanmasını bekliyor. Haberde yer alan bilgilere göre iki kulüp transferlerini tamamlamak adına federasyon tarafından ek süre aldı. Kante transferinin ilerleyen saatlerde tamamlanması bekleniyor. Ancak sarı-lacivertli kulüp tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Fenerbahçe tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

KANTE İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

KANTE İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Kante'nin ne zaman İstanbul'a geleceği hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Fransız oyuncunun transferinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Suudi Pro Lig yönetimi N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye olan transferine onay verdi. Transferin bugün gün içerisinde tamamlanacağı tahmin ediliyor.

