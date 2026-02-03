Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi? N'Golo Kante Fenerbahçe transferinde son dakika gelişmeleri

N'Golo Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi sorusu taraftarların gündeminde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da forma giyen N'Golo Kante'yi kadrosuna katmaya çalışıyor. Oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin, Al-Ittihad ile konuşmaları ise devam ediyordu. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen N'Golo Kante transferinde yaşanan son gelişmeler gündem oldu. Peki N'Golo Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi, ne zaman?

KANTE FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Kante transferine ait belgeleri FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi'ne yükledi ve onay bekliyor. Al-Ittihad ise En-Nesyri için evrakların tamamlanmasını bekliyor. Haberde yer alan bilgilere göre iki kulüp transferlerini tamamlamak adına federasyon tarafından ek süre aldı. Kante transferinin ilerleyen saatlerde tamamlanması bekleniyor. Ancak sarı-lacivertli kulüp tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Fenerbahçe tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

KANTE İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Kante'nin ne zaman İstanbul'a geleceği hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Fransız oyuncunun transferinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Suudi Pro Lig yönetimi N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye olan transferine onay verdi. Transferin bugün gün içerisinde tamamlanacağı tahmin ediliyor.