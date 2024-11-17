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Karadağ - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Kasım 2024 17:40 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 17:45
Karadağ - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'a konuk olacağı maçın hakemi açıklandı. Kritik maçın hakemi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder oldu.

A Milli Futbol Takımı​, UEFA Uluslar B Ligi​ 4. Grup'taki son maçında 19 Kasım Salı günü Karadağ​ deplasmanına çıkacak.

Milliler, grupta hedefi kalmayan Karadağ'ı yenmesi halinde diğer maçların skorlarına bakmaksızın A Ligi'ne yükselecek.

Karadağ-Türkiye maçına İsviçreli hakem

SCHNYDER'E GÖREV VERİLDİ

Ayrıca Karadağ-Türkiye maçının hakemi de belli oldu. Buna göre müsabakayı İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek. A Milli Futbol Takımı dün akşam evinde konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kalmış ve puanını 11'e çıkararak liderliğini sürdürmüştü.

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Kaynak: tgrthaber.com
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