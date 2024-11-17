Karadağ - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Kasım 2024 17:40 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 17:45
UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'a konuk olacağı maçın hakemi açıklandı. Kritik maçın hakemi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder oldu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında 19 Kasım Salı günü Karadağ deplasmanına çıkacak.
Milliler, grupta hedefi kalmayan Karadağ'ı yenmesi halinde diğer maçların skorlarına bakmaksızın A Ligi'ne yükselecek.
SCHNYDER'E GÖREV VERİLDİ
Ayrıca Karadağ-Türkiye maçının hakemi de belli oldu. Buna göre müsabakayı İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek. A Milli Futbol Takımı dün akşam evinde konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kalmış ve puanını 11'e çıkararak liderliğini sürdürmüştü.
Kaynak: tgrthaber.com