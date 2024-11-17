Karadağ - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

17 Kasım 2024 17:40 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 17:45

UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'a konuk olacağı maçın hakemi açıklandı. Kritik maçın hakemi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder oldu.

A Milli Futbol Takımı​, UEFA Uluslar B Ligi​ 4. Grup'taki son maçında 19 Kasım Salı günü Karadağ​ deplasmanına çıkacak.

Milliler, grupta hedefi kalmayan Karadağ'ı yenmesi halinde diğer maçların skorlarına bakmaksızın A Ligi'ne yükselecek.

SCHNYDER'E GÖREV VERİLDİ

Ayrıca Karadağ-Türkiye maçının hakemi de belli oldu. Buna göre müsabakayı İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek. A Milli Futbol Takımı dün akşam evinde konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kalmış ve puanını 11'e çıkararak liderliğini sürdürmüştü.