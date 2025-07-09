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 | Murat Makas

Karagümrük, Beşiktaş'ın eski stoperini transfer etti

Beşiktaş'ın eski stoperi Şili Milli Takımı'nda oynayan Enzo Roco, Süper Lig'in yeni ekini Karagümrük'e transfer oldu.

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Karagümrük, Beşiktaş'ın eski stoperini transfer etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 15:44

Bir dönem forması giyen savunma oyuncusu Enzo Roco Süper Lig’in yeni takımlarından ’e oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda da kırmızı-siyahlı formayı giyen Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Karagümrük, Beşiktaş'ın eski stoperini transfer etti

ŞİLİ MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Türkiye'de Beşiktaş'ta da forma giyen 32 yaşındaki stoper, 33 maçta Şili Milli Takımı'nda görev yaptı.

Karagümrük, Beşiktaş'ın eski stoperini transfer etti

Açıklamada, "Enzo Roco'ya 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#süper lig
#karagümrük
#Enzo Roco
#Şili Millî Takım
#Spor
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