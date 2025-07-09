Karagümrük, Beşiktaş'ın eski stoperini transfer etti

İstanbul
Beşiktaş'ın eski stoperi Şili Milli Takımı'nda oynayan Enzo Roco, Süper Lig'in yeni ekini Karagümrük'e transfer oldu.
Bir dönem Beşiktaş forması giyen savunma oyuncusu Enzo Roco Süper Lig’in yeni takımlarından Karagümrük’e transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda da kırmızı-siyahlı formayı giyen Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Türkiye'de Beşiktaş'ta da forma giyen 32 yaşındaki stoper, 33 maçta Şili Milli Takımı'nda görev yaptı.
Açıklamada, "Enzo Roco'ya 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.