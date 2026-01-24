Menü Kapat
Spor
Editor
 Fuat İğci

Karagümrük Galatasaray CANLI nereden izlenir? Karagümrük Galatasaray maçı ilk 11’ler belli oldu

Karagümrük Galatasaray canlı yayını yoğun ilgi görüyor. Gaziantep FK karşısında aldığı beraberliği unutturmak isteyen sarı-kırmızılılar, Karagümrük deplasmanından mutlak üç puanla dönüyor. Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid karşısındaki performansıyla dikkat çeken Galatasaray’da gözler yıldız golcü Osimhen’de olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig’de son sıraya demir atan Fatih Karagümrük ise Galatasaray karşılaşmasıyla çıkış yakalamayı hedefliyor. Peki Karagümrük Galatasaray maçı nereden izlenir? İşte, Karagümrük Galatasaray ilk 11’ler maç kadrosu…

Karagümrük Galatasaray CANLI nereden izlenir? Karagümrük Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray’ın puan kaybına tahammülü kalmadı. Ezeli rakibiyle puan farkının 1’e düşmesinin ardından haftaya lider durumda giren sarı-kırmızılılar, üç puanla bu serisini sürdürmek istiyor. Galatasaray’da sakatlıkları süren Singo ve Arda forma giyemeyecek. Gaziantep karşısında kart cezasını tamamlayan Torreira ise formasına kavuşacak. Galatasaray’da kritik mücadele öncesinde Barış Alper Yılmaz, Lemina, Abdülkerim ve Kazımcan kart sınırında bulunuyor. Galatasaray, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlup olmazken zorlu deplasmanda mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Karagümrük Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? İşte, Karagümrük Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi…

KARAGÜMRÜK GALATASARAY CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’de 19. hafta heyecanı Karagümrük - Galatasaray mücadelesiyle devam ediyor. 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı izlenebilecek. Mücadelenin Türkiye’de başka bir resmi yayıncısı bulunmuyor. Karagümrük Galatasaray maçı şifreli olarak ekranlara gelirken telefon, tablet ve bilgisayarları aracılığıyla mücadeleyi takip etmek isteyenlerin TOD TV üyeliği olması gerekiyor.

Karagümrük Galatasaray CANLI nereden izlenir? Karagümrük Galatasaray maçı ilk 11’ler belli oldu

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE YÖNTEMİ

Türkiye’de Süper Lig’in yayın hakları beIN Sports’un elinde bulunurken futbolseverler, mücadeleyi beIN Sports ve TOD TV aracılığıyla canlı olarak takip edebilirler. Uydu yayını kullanan spor tutkunları, TOD TV aracılığıyla internet bağlantısı olan cihazlardan Karagümrük Galatasaray maçını canlı izleyebilirler.

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atilla Karaoğlan’ın düdük çaldığı mücadele 24 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak Melih Aldemir görev alacak. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre VAR olarak Turgut Doman, AVAR olarak ise Mehmet Salih Mazlum görev yapacak.

Karagümrük Galatasaray CANLI nereden izlenir? Karagümrük Galatasaray maçı ilk 11’ler belli oldu

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Davide, Balkovec, Çağtay, Doh, Berkay, Larsson, Serginho, Barış, Tiago.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sara, Yunus, Barış, Osimhen.

Karagümrük Galatasaray CANLI nereden izlenir? Karagümrük Galatasaray maçı ilk 11’ler belli oldu

KARAGÜMRÜK MAĞLUBİYET SERİSİNİ SONLANDIRMAK İSTİYOR

Fatih Karagümrük, İstanbul takımlarını ağırladığı son beş karşılaşmasını kaybederken Galatasaray maçında alacağı galibiyetle kötü gidişata son vermek istiyor.

Konuk ekip Galatasaray, Karagümrük’e rakip olduğu son 17 karşılaşmada sadece birini kaybetti. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 11 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı. İki takım arasındaki rekabette sarı-kırmızılılar, son mağlubiyetini 2020 yılının Aralık ayında yaşadı.

GALATASARAY SAVUNMA HATTINDA SORUN YAŞIYOR

Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 11 lig müsabakasının 9'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerine 11 gol izni veren Galatasaray, son 4 deplasman maçında kalesini kapatamadı.

Karagümrük Galatasaray CANLI nereden izlenir? Karagümrük Galatasaray maçı ilk 11’ler belli oldu
