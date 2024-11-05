Karim Benzema yıldız golcü Kylian Mbappe'ye tavsiye verdi! 'Burası PSG değil'

05 Kasım 2024 20:55 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 21:06

Fransız takım PSG'den La Liga devi Real Madrid'e transfer olan genç golcü futbolcu Kylian Mbappe performansı ile son dönemde eleştirilerin odağına geldi. Real Madrid'in eski forvetlerinden Karim Benzema, vatandaşı Mbappe'ye hem tüyo verdi hem de ciddi uyarı yaptı.

Real Madrid'in senelerdir peşinde olduğu Fransız yıldız Kylian Mbappe, performansı sebebiyle takımda hedef haline geldi. Takım arkadaşlarıyla ilişkisinin de iyi olmadığı iddiaları arasında eski Real Madrid efsanesi Karim Benzema'dan vatandaşı Mbappe'ye uyarı geldi.

Karim Benzema, Kylian Mbappe'nin durumu hakkında açıklama yaptı.

"BURASI PSG DEĞİL"

Benzema yaptığı açıklamada; "Ben Real Madrid'e gittiğimde 21 yaşımdaydım, Mbappe ise 25 yaşında. Bu kulüpteki baskıyı biliyor. 2-3 maçta gol atıp 'Seni öldüreceğiz' diyemezsiniz. Bu baskıyla başa çıkabilecek yeteneğe sahip. Gerçek şu ki Real Madrid, Paris Saint-Germain değil." dedi.

"HER MAÇ GOL ATMANIZI İSTERLER"

Fransız forvet sözlerinin devamında; "Real Madrid'de çok baskı var, vazgeçmemeli. Mbappe 9 olması gerektiğini anlamalı. Benimle Kylian'ın durumları farklı. Ben 21 yaşındaydım. O 25 yaşında. Baskıyı bilerek geldi. Gol atamazsan baskı artar. Bununla yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Real Madrid'de sizden her maç gol atmanızı isterler. Onu bunun için getirdiler. Bunu yapacak seviyede bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

MBAPPE'NİN MADRİD PERFORMANSI

Takıma bu yaz transfer döneminde katılan Mbappe, Real Madrid forması altında 14 maça çıkarken 8 gol 2 asist üretti.

BENZEMA KARİYERİ

Fransız golcü Karim Benzema ise eflatun-beyazlı forma altında çıktığı 648 maçta 354 kez rakip fileleri havalandırırken 146 asist yaptı.