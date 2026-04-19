Kasımpaşa Alanyaspor maç sonucu kaç kaç?

Kasımpaşa ile Alanyaspor, Süper Lig’in 30. haftasında kozlarını paylaştı.
Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanırken, müsabakada hakem Oğuzhan Aksu düdük çaldı; yardımcıları Kerem Ersoy ve Gökmen Baltacı görev yaptı.
Kasımpaşa’nın ilk 11’inde Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can Kahveci, Diabate, Ben Ouanes ve Benedyczak forma giydi. Alanyaspor ise Victor, Fatih Aksoy, Lima, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, İbrahim Kaya, Ui-Jo ve Güven Yalçın’dan oluşan kadroyla sahaya çıktı.
Mücadele, 60. dakikada İrfan Can Kahveci’nin kornerden attığı klas golle 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu skorun ardından Kasımpaşa, maç fazlasıyla puanını 31’e çıkararak 13. basamaktaki konumunu sürdürdü.
Alanyaspor ise 33 puanla 12. sırada kaldı.
Kasımpaşa, gelecek hafta İstanbul Başakşehir F.K. deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise sahasında Samsunspor’u ağırlayacak.