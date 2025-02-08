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Kasımpaşa Cenk Tosun ile ilgileniyor!
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 | Eyüp Ensar Yesil

Kasımpaşa Cenk Tosun ile ilgileniyor!

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz, futbolculuğu dönemindeki eski takım arkadaşı Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor.

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Kasımpaşa Cenk Tosun ile ilgileniyor!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 19:36

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig takımı Kasımpaşa'nın başına geçen teknik direktör Burak Yılmaz transfer çalışmalarına devam ediyor. Milli kaleci Sinan Bolat'tan sonra takıma milli futbolcu Cenk Tosun'u isteyen Burak Yılmaz, Fenerbahçe ile temasa geçti.

"1-2 TRANSFER DAHA YAPMAK İSTİYORUZ"

Transferlerle ilgili açıklama yapan Burak Yılmaz, "Bugün Sinan Bolat'ı transfer ettik. Sinan Bolat çok değerli bir karakter. Bize çok şey katacağını düşünüyoruz. Andreas Gianniotis da çok iyi bir kalecimiz ama şu an bir sakatlığı var. İkinci kalecimiz Ali Emre de alt adelesini yırttı. Bu nedenle bir kaleci transfer etmeliydik. Malatyaspor'dan Atakan Müjde'yi transfer ettik bugün. 21 yaşında, çok gelecek vaad eden, kulübümüzün prensiplerine uyan bir oyuncu. 1-2 transfer daha yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Ayrılıyor! Cenk Tosun'un Yeni Takımı Bodrum FK Olabilir - Gazete Birlik

TEMASA GEÇİLDİ

Bodrum FK'dan sonra Kasımpaşa da Cenk Tosun için harekete geçti. Teknik direktörlüğünü Burak Yılmaz'ın yaptığı İstanbul ekibinin transferi bitirmek için çok ısrarcı olduğu ve Fenerbahçe yönetimi ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

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FENERBAHÇE İLE SEZONU BİTİRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'de En-Nesyri ve Dzeko'nun arkasında 3. forvet durumda kalan Cenk Tosun, sezonu sarı-lacivertli takımda bitirmek istiyor. 33 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon süre bulduğu 14 maçta 1 gol attı ve 1 asist üretti.

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