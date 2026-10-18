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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 13:00

Kasımpaşa Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Samsunspor kaç kaç bitti?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takım da sahadan puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kasımpaşa Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Samsunspor kaç kaç bitti?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Kasımpaşa Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Samsunspor kaç kaç bitti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 13:00

'de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. , sahasında 'u konuk etmeye hazırlanıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, geçen hafta Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetin ardından yeniden çıkış arıyor. Son 5 lig maçını kaybeden Samsunspor ise yeni teknik direktörü yönetiminde ilk sınavına çıkacak. Peki, Kasımpaşa-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kasımpaşa-Samsunspor maçı kaç kaç bitti?

KASIMPAŞA SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-Samsunspor karşılaşması, 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetecek. 

Kasımpaşa Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Samsunspor kaç kaç bitti?

KASIMPAŞA SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşmasının beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanması planlanıyor. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun güncel yayın akışını kontrol edebilir. 

Kasımpaşa Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Samsunspor kaç kaç bitti?

KASIMPAŞA SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Kasımpaşa-Samsunspor karşılaşması 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. 17 Ekim itibarıyla maç henüz oynanmadığı için karşılaşmanın sonucu belli değil. Maçın bitiş düdüğünün ardından skor bilgisi netleşecek.

Kasımpaşa Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Samsunspor kaç kaç bitti?

KASIMPAŞA'DA İKİ EKSİK VAR

Kasımpaşa, Samsunspor karşısında sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Mortadha Ben Ouanes'ten yararlanamayacak. Lacivert-beyazlı ekip, ligde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla averaj üzerinden 9. sırada bulunan Kasımpaşa, taraftarı önünde yeniden galibiyet hedefliyor.

 

SAMSUNSPOR'DA NENAD BJELICA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Nenad Bjelica yönetiminde ilk maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkacak.

Kasımpaşa Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Samsunspor kaç kaç bitti?

Ligde son 5 maçını kaybeden Karadeniz temsilcisi, geride kalan 7 haftada 4 puan topladı ve 17. sırada yer aldı. Samsunspor, deplasmanda kazanarak kötü gidişata son vermeyi ve puan tablosunda üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor. 

Kasımpaşa Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Samsunspor kaç kaç bitti?
ETİKETLER
#Emre Belözoğlu
#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#samsunspor
#nenad bjelica
#Spor
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