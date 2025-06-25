Kasımpaşa, Shota Arveladze'yi açıkladı

Deneyimli teknik adam Shota Arveladze resmen Kasımpaşa'nın teknik direktörü oldu.
Kasımpaşa’nın Burak Yılmaz’dan sonra yeni teknik direktörü Shota Arveladze oldu. Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Shota Arveladze'nin getirildiğini açıkladı.
Gürcü teknik adam, Süper Lig ekibiyle 1 yıllık anlaşmaya vardı. Gürcü hoca Shota Arveladze'nin, bugün İstanbul'a gelmesi ve imza atması bekleniyor.
Shota Arveladze, son olarak Karagümrük'te görev almıştı.
Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2012-2015 yıllarında teknik direktörlük görevini üstlenen Şota Arveladze, yeniden Kasımpaşa'mızın başında. Geçmişte birlikte yaşadığımız başarılı dönemlerin ardından, yeni sezonda da kendisiyle çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şota Arveladze'ye yuvana 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." denildi.