Kasımpaşa teknik direktörlük koltuğu için Hakan Keleş ile anlaştı!

13 Kasım 2024 19:20 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 19:22

Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa teknik direktör pozisyonu için Hakan Keleş ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulüp, geçtiğimiz günlerde Sami Uğurlu ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten transfer açıklaması: Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşeceğiz

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten transfer açıklaması: Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşeceğiz

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa​, takımın başına Hakan Keleş​'i getirdi.

Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü belirledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, teknik direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Hakan Keleş'in geçmişte Sivasspor​, Konyaspor ve Giresunspor'da teknik direktörlük yaptığı biliniyor.