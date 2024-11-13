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Kasımpaşa teknik direktörlük koltuğu için Hakan Keleş ile anlaştı!

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
13 Kasım 2024 19:20 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 19:22
Kasımpaşa teknik direktörlük koltuğu için Hakan Keleş ile anlaştı!

Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa teknik direktör pozisyonu için Hakan Keleş ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulüp, geçtiğimiz günlerde Sami Uğurlu ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa​, takımın başına Hakan Keleş​'i getirdi.

Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü belirledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, teknik direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa teknik direktörlük koltuğu için Hakan Keleş ile anlaştı! - 1. Resim

Ayrıca Hakan Keleş'in geçmişte Sivasspor​, Konyaspor ve Giresunspor'da teknik direktörlük yaptığı biliniyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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