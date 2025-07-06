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 | Burak Ayaydın

Kasımpaşa'dan yıldız stoper transferi: Fenerbahçe'de oynamıştı!

Fenerbahçe'nin eski savunmacı Attila Szalai, an itibarıyla Kasımpaşa yolunda. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, eski Fenerbahçeli Attila Szalai ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

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Kasımpaşa'dan yıldız stoper transferi: Fenerbahçe'de oynamıştı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 19:05

Fenerbahçe'den sonra Bundesliga süreci istediği gibi gitmeyen , ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a gelecek. Deneyimli savunmacının, Fenerbahçe'den sonra İstanbul'un diğer yakasında forma giymesi bekleniyor.

KASIMPAŞA'DA ESKİ FENERBAHÇELİ ATTILA SZALAI TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Geçtiğimiz günlerde Attila Szalai için Hoffenheim'a transfer teklifi yapan Kasımpaşa, kulüpler düzeyindeki anlaşmayla birlikte Macar stoperi İstanbul'a davet etti. Hafta içi Türkiye'ye gelecek olan 27 yaşındaki savunmacı, ortak noktada buluşulmasıyla birlikte kariyerine Süper Lig'de devam edecek.

Kasımpaşa'dan yıldız stoper transferi: Fenerbahçe'de oynamıştı!

ATTILA SZALAI'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile toplamda 117 maça çıkan Attila Szalai, 7 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

SZALAI FENERBAHÇE'DEN NE KADAR BONSERVİSLE AYRILMIŞTI?
Deneyimli stoper, 12.3 milyon Euro karşılığında Bundesliga'ya transfer olmuştu.
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ETİKETLER
#kasımpaşa
#kasımpaşa
#Attila Szalai
#Attila Szalai
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
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