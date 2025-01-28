Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu

28 Ocak 2025 14:09 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:14

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hakan Keleş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiğini açıkladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz."