Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
28 Ocak 2025 14:09 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:14
Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hakan Keleş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz."
Kaynak: Tgrthaber.com