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Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
28 Ocak 2025 14:09 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:14
Kasımpaşa&#039;nın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hakan Keleş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz."

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Kaynak: Tgrthaber.com

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