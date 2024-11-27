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Katar ve FİFA mülteciler için harekete geçti: Rekor destek verilecek!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Kasım 2024 19:20 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 19:38
Katar ve FİFA mülteciler için harekete geçti: Rekor destek verilecek!

Katar ve FIFA'dan, Mülteciler için 50 milyon dolarlık sosyal destek geldi. Mültecilere, eğitime, kamu ve iş sağlığı ile futbol geliştirme programlarına destek verilecek program ile FIFA Dünya Kupası Katar 2022 Miras Fonu girişimi faaliyete geçti.

FIFA ve Katar​, FIFA Dünya Kupası 2022 Mirası Fonu girişimiyle sosyal programlara 50 milyon dolarlık destek​ verecek. 

50 MİLYON DOLAR DESTEK VERİLECEK

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından desteklenen girişimde birden fazla bölgede sosyal etki yaratacak 50 milyon dolar tutarındaki bir fon oluşturuldu.

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Mültecilere, eğitime, kamu ve iş sağlığı ile futbol geliştirme programlarına destek verilecek program ile FIFA Dünya Kupası Katar 2022 Miras Fonu girişimi faaliyete geçti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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