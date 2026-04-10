Trendyol Süper Lig’de 29. hafta heyecanı Kayseri’de oynanacak mücadeleyle devam edecek. Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor karşısında galibiyet serisini sürdürmek isterken ev sahibi ekip sahadan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kayserispor - Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu. İşte maçın muhtemel kadroları…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kayserispor Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11 belli oldu Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kayserispor - Fenerbahçe maç kadrosu! Kayserispor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 50. kez mücadele edecek. Kayserispor Fenerbahçe muhtemel 11! Bu maç, 11 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak ve Bein Sports ile TOD TV'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Kayserispor muhtemel 11! Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Marco Asensio, Edson Alvarez ve İsmail Yüksek yer almıyor. Kayserispor'un muhtemel ilk 11'i Onurcan, Joshua Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Denis Makarov, Bennasser, Laszlo Benes, Furkan Soyalp, Cardoso ve Fedor Chalov olarak bekleniyor. Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'inde ise Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Talisca, Kerem ve Cherif yer alıyor.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Kayserispor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 50. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 49 mücadelede sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken, 10 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kayserispor ise bu rekabette 8 kez sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe bu maçlarda toplam 114 gol atarken, kalesinde 55 gol gördü.

Kayseri’de oynanan karşılaşmalara bakıldığında ise dengeli bir tablo yer alıyor. İki ekip burada 24 kez karşı karşıya gelirken Fenerbahçe 12 galibiyet aldı. 6 mücadele beraberlikle tamamlanırken, Kayserispor da 6 kez kazandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 43 gol atarken, Kayserispor 25 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında oynanan bazı karşılaşmalarda farklı skorlar dikkat çekti.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 11 Nisan Cumartesi akşam saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşma Kayseri’deki stadyumda gerçekleştirilecek ve haftanın dikkat çeken maçları arasında yer alacak.

Müsabaka Bein Sports ve TOD TV platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports aboneleri karşılaşmayı ekran başından takip edebilecek, TOD TV kullanıcıları ise internet üzerinden canlı yayına ulaşabilecek.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı için belirlenen 20 kişilik kamp kadrosunda bazı eksikler yer aldı. Sakatlıkları bulunan Marco Asensio, Edson Alvarez ve İsmail Yüksek kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli ekibin açıkladığı kadroda şu isimler yer aldı:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Kayserispor’un sahaya Onurcan, Joshua Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Denis Makarov, Bennasser, Laszlo Benes, Furkan Soyalp, Cardoso ve Fedor Chalov ilk 11’iyle çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’inde ise Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Talisca, Kerem ve Cherif yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, son haftalara girilirken şampiyonluk için mutlak 3 puan parolası ile sahaya çıkacak.