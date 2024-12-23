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Kayserispor-Galatasaray maçında tribün olaylarına karışan 1 taraftar tutuklandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Aralık 2024 23:58 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 00:10
Kayserispor-Galatasaray maçında tribün olaylarına karışan 1 taraftar tutuklandı!

Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sırasında sahada ve tribünde çıkan olayların ardından gözaltına alınan 3 taraftardan 1'i tutuklandı.

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında dün oynanan maçın 60. dakikasında O.K. isimli taraftar sahaya girerek Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera​ ve Lucas Torreira​ ile fotoğraf çektirdi.

Bu duruma tepki gösterip sahaya giren Kayserispor​ taraftarı A.D. ile fotoğraf çektiren O.K. arasında arbede yaşandı.

Daha sonra kuzey alt tribününde başlayan arbedeye ise polis müdahale etti.

Olaya ilişkin O.K, sahaya giren A.D. ve kuzey alt tribünündeki olaylara karışan V.E. gözaltına alındı.

O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.D. ile V.E. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden V.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.D. ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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