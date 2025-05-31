Kayserispor, sezon finaline Samsun’da çıkıyor: 7 eksik var

Galatasaray’ın şampiyon olarak tamamladığı, Bodrumspor, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor’un lige veda ettiği sezonda, Kayserispor ligde kalmayı başardı. Kayseri temsilcisi, sezonu puanla kapatma hedefiyle son deplasmanına bugün hareket etti ve Samsun'da kampa girdi.

Ancak zorlu mücadele öncesinde kadroda önemli eksiklikler göze çarpıyor. Kaleci Bilal Bayezit, kaptan Gökhan Sazdağı, savunmada Lionel Carole ve Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Mehdi Bourabia, hücum hattında ise Carlos Mane ve Stephane Bahoken sakatlıkları veya cezaları nedeniyle kadroda yer almayacak.

Teknik heyet, eksiklere rağmen Samsun’dan puan ya da puanlarla dönerek sezonu olumlu bir şekilde noktalamak istiyor. Karşılaşma, yarın Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.