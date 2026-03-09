Menü Kapat
Kayserispor Trabzonspor maç sonucu kaç kaç? Onuachu fırtınası devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta kapanış karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 45+7. dakikalarda Paul Onuachu kaydederken, 53. dakikada Bilal Bayazit'in kendi ağlarına gönderdiği top farkı üçe taşıdı. Ev sahibi takımın tek sayısı ise 83. dakikada German Onugkha'dan geldi.

Kayserispor Trabzonspor maç sonucu kaç kaç? Onuachu fırtınası devam ediyor
Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Kayseri’de oynanan müsabakadan Trabzonspor 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor Trabzonspor maç sonucu kaç kaç? Onuachu fırtınası devam ediyor

Kayserispor, 7. dakikada Dorukhan Toköz’ün gördüğü kırmızı kart sonrası sahada 10 kişi kaldı.

Trabzonspor, 45+2. dakikada Onuachu’nun kaydettiği golle üstünlüğü yakaladı.

Kayserispor Trabzonspor maç sonucu kaç kaç? Onuachu fırtınası devam ediyor

Nijeryalı yıldız, beş dakika sonra kullandığı penaltı atışıyla fileleri sarsarak farkı ikiye çıkardı.

Bilal Bayazit’in 53. dakikada kendi kalesine attığı golle birlikte skor 3-0’a yükseldi.

Mücadelede son golü 83. dakikada Kayserispor adına Onugkha kaydetti.

Kayserispor Trabzonspor maç sonucu kaç kaç? Onuachu fırtınası devam ediyor

Bu neticeyle üst üste üçüncü galibiyetini elde eden bordo-mavililer puanını 54’e çıkardı. Kayserispor ise 20 puanla 17. basamakta kaldı.

Fatih Tekke’nin öğrencileri ligde gelecek hafta Çaykur Rizespor’u sahasında ağırlayacak. Kayseri temsilcisi ise Samsunspor deplasmanında puan arayacak.

