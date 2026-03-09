Kayserispor Trabzonspor maç sonucu kaç kaç? Onuachu fırtınası devam ediyor

Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Kayseri’de oynanan müsabakadan Trabzonspor 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor, 7. dakikada Dorukhan Toköz’ün gördüğü kırmızı kart sonrası sahada 10 kişi kaldı.

Trabzonspor, 45+2. dakikada Onuachu’nun kaydettiği golle üstünlüğü yakaladı.

Nijeryalı yıldız, beş dakika sonra kullandığı penaltı atışıyla fileleri sarsarak farkı ikiye çıkardı.

Bilal Bayazit’in 53. dakikada kendi kalesine attığı golle birlikte skor 3-0’a yükseldi.

Mücadelede son golü 83. dakikada Kayserispor adına Onugkha kaydetti.

Bu neticeyle üst üste üçüncü galibiyetini elde eden bordo-mavililer puanını 54’e çıkardı. Kayserispor ise 20 puanla 17. basamakta kaldı.

Fatih Tekke’nin öğrencileri ligde gelecek hafta Çaykur Rizespor’u sahasında ağırlayacak. Kayseri temsilcisi ise Samsunspor deplasmanında puan arayacak.